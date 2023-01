NHL ONLINE: Vejmelka vs. Hertl. V akci i Nečas, Kubalík či Palát

Deset utkání nabízí noční program NHL. V akci bude i několik českých hokejistů. Jedním z nejzajímavějších soubojů pro českého fanouška by mohl být duel Arizony proti San Jose. Brankář Karel Vejmelka by měl stát proti Tomáši Hertlovi a Radimu Šimkovi. Chytat by měl také Vítek Vaněček, do hry jdou i Ondřej Palát, Martin Nečas, Filip Chytil, Dominik Kubalík, Filip Hronek a další. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.