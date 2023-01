Beniers vypustil Krakena. Nejlepší nováček NHL je v ráži a táhne Seattle

Nejmladší celek ligy je v ráži. Nový rok se stal jakýmsi předělem, Seattle od té doby nikdo nezastavil. Zvítězil šestkrát v řadě, z toho pětkrát za sebou venku, a vyskočil mezi honoraci Západní konference. Během úspěšné série přestřílel soupeře 30:11 a celkově byl venku nejúdernější ze všech týmů NHL. Mančaft posbíraný z hráčů, které jinde nechtěli, už dávno nepřitahuje pozornost jen pár zajímavými jmény a čtyřmi odstíny modré barvy na dresech.

„Všechno do sebe zapadlo a přináší to výsledky. Na nás teď je, abychom si tohle rozpoložení udrželi i pro další průběh sezony,“ řekl obránce Vince Dunn, jenž přišel ze St. Louis. Kraken soupeře přehrávají rychlostí a nasazením, můžou se spolehnout na solidní obranu a brankáře.

Martin Jones a Philipp Grubauer nevykazují závratná čísla, ale tým vyhrává. Zároveň totiž patří k nejproduktivnějším v lize. V Západní konferenci se Krakenu vyrovnají pouze Dallas, Los Angeles a Edmonton s odskočeným Connorem McDavidem. Poslední dva však taky zhruba stejně inkasují.

K lídrům útoku vedle André Burakovskyho, Eberleho či Jareda McCanna už patří mladý centr první lajny Matt Beniers. Juniorský mistr světa z roku 2021 byl vůbec první volbou Seattlu, předloni si ho vzali z druhé pozice poté, co si Buffalo zajistilo z prvního místa obránce Owena Powera. Beniers si zahrál za USA na loňské olympiádě v Pekingu, hned po ní narukoval do Seattlu. Jako by sám vypustil Krakena.

V 10 zápasech si v závěru základní části připsal 9 bodů (3+6), v tomto ročníku už je druhým nejlepším střelcem mužstva a současně druhým nejproduktivnějším hráčem. Už se taky dočkal odměny, začátkem února poletí na Utkání hvězd NHL na Floridě. I jeho kouč Dave Hakstol nachází jen samá slova chvály.

„Líbí se mi, jak si vede. Jeho přístup, vystupování, soutěživost. Matty je kluk, který prostě každý den přijde a maká. Inteligentní člověk, který má skvělý cit pro hru a jehož zaujetí nikdy neopadne, přitom není moc nahoře, ani dole. Tu soutěživost předvádí den co den., přitom jako mladý hráč, a zvlášť centr, toho v lize musí hodně zvládnout,“ prohlásil.

V Buffalu poslal Beniers na začátku třetí části Seattle do vedení 3:2. Skočil k levé tyči a prostrčil za čáru vyražený kotouč. Trefil se v pátém utkání za sebou, za stejnou dobu mu naskákalo devět bodů (5+4). „Tenhle gól přesně vypovídá o tom, jak hraje. Zjeví se a najde způsob, jak zakončit. Víme, že to v sobě má. Jakousi dynamickou schopnost a taky kuráž a odhodlání chodit do těžkých pozic, najít si místo a doklepnout,“ připomněl kouč Kraken.

Jestliže minulý rok končili Kraken třemi porážkami, po změně letopočtu se dostali do laufu a zcela reálně můžou pomýšlet na postup do play off. Nemusí přitom nic uspěchat. Po mistrovství světa dvacítek v Halifaxu se vrátil do OHL Shane Wright, první volba Seattlu v draftu 2022. Tento krok má kapitánovi juniorských mistrů světa pomoct, aby dozrál a připravil se na velký hokej. Jako Beniers, jenž před nástupem do Seattlu patřil ke hvězdám Univerzity Michigan v NCAA.

„Jen pokračujeme v práci, to je vše. Jsme teprve v polovině sezony. Kluci tvrdě pracují, záleží jim na společném úspěchu. Ne každý zápas se povede, nevypadá tak hezky. Ale každé vítězství je skvělé, tým se semkne dohromady a najde způsob, jak toho dosáhnout,“ uvedl Hakstol.

Kraken působí v NHL druhou sezonu. Zatímco ta předchozí skončila s poslední sirénou závěrečného utkání dlouhodobé soutěže, tentokrát může tým ze státu Washington napsat zcela odlišný příběh.

Bodování nováčků NHL

Jméno Klub Pozice Zápasy Body (góly + asistence) Matty Beniers Seattle Útočník 40 34 (16+18) Mason McTavish Anaheim Útočník 42 26 (9+17) Matias Maccelli Arizona Útočník 30 22 (9+13) Cole Perfetti Winnipeg Útočník 36 22 (6+16) Calen Addison Minnesota Obránce 39 21 (3+18)