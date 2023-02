NHL ONLINE: Detroit vítá Vránu, Chytil nastupuje za Rangers ve Vancouveru

Filip Chytil v dresu New York Rangers válí • profimedia.cz

Český útočník Filip Chytil je úspěšným střelcem New York Rangers • profimedia.cz

Jakub Vrána by mohl znovu válet v NHL za Detroit... • Profimedia.cz

Menu o šesti chodech nachystala NHL v noci ze středy na čtvrtek. Od 01.00 hostí Toronto s Davidem Kämpfem na svém hřišti Chicago gólmana Petra Mrázka. Arizona, opírající se o výkony brankáře Karla Vejmelky, následně hraje s Tampou. Velký český návrat by se mohl konat v kabině Detroitu. Red Wings vyrazili do Vancouveru a do hlavního týmu poprvé od října přizvali útočníka Jakuba Vránu. Centr Filip Chytil, který v dresu Rangers bodoval v šesti z posledních sedmi startů, naskakuje proti Canucks. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na webu iSport.cz.