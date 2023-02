Nečasova bouře! Ukradl show, kouče i fanoušky nadchnul: Ukazuje, co umí

Utrhl se z řetězu. Na největším pódiu, jaké kdy klub navštívil, Martin Nečas totálně dominoval. Před 57 tisíci fanoušky fantastickým tříbodovým výkonem ukradl show domácího Winter Classic. „Byl skvělý. Mám ale pocit, že stejně o něm mluvíme skoro po každém zápase. Všichni jsme věděli, co Marty dovede. Teď to naplno ukazuje,“ sype chválu trenér Rod Brind'Amour. Nečas gólem a dvěma asistencemi zařídil výhru Hurricanes 4:1 nad Washingtonem.

Poprvé v historii si Carolina zahrála pod širým nebem. A rovnou doma v Raleigh. K utkání si pozvali tým z hlavního města USA. Ledovou plochu postavili na Carter-Finley Stadium, kde sídlí místní univerzitní tým amerického fotbalu NC State Wolfpack.

Na zápas dorazili hráči Hurricanes stylově oděni. Navlékli se do kompletních golfových úborů. Na hlavách kostkované bekovky. Bílé košile, kostkované kravaty, svetry s véčkovým výstřihem, kostkované polodlouhé kalhoty, podkolenky a bílé polobotky. Tenhle outfit vyhrál týmové hlasování. „Další možností bylo oblečení fotbalového NC State. Bylo by ale obtížné sehnat všechno potřebné vybavení,“ popsal s úsměvem útočník Caroliny Stefan Noesen.

Počasí vyšlo fantasticky. Hokejové galapředstavení na stadionu sledovalo 56 961 diváků. Beznadějně vyprodáno. Divokým černočerveně oděným fanouškům udělal radost taky výsledek. Hurricanes vyhráli jasně 4:1. Největší aplaus sklidil Martin Nečas.

Nejdřív zapsal asistenci u prvního gólu večera. O chvíli později ukázal, v jaké hraje pohodě, při akci jeden na jednoho. Zkoušel velkou parádu, lidi zvedl ze sedaček. Otočkou kolem své osy se prosmýkl kolem obránce, při zakončení si pak prostrčil hokejku mezi nohami za záda a vystřelil. Jen těsně branku minul.

Ve druhé části se trefil dělovkou z první při přesilovce. To zvyšoval už na 3:0. V dalším střídání pak spolu s Teuvem Teräväinenem předvedl ťukec jak ze Zlaté helmy. V přečíslení dvou na jednoho si dvakrát vyměnili puk. Když už všichni včetně brankáře Darcyho Kuempera čekali, že Nečas vystřelí, on ještě posunul kotouč před prázdnou klec finskému parťákovi.

„Byl to speciální večer. Zápas, na který nikdo nikdy nezapomeneme. Zvlášť, když jsme vyhráli. Atmosféra byla neskutečná. Užíval jsem si každou vteřinu. Snažil jsem se soustředit na hru, ale šedesát tisíc fanoušků prostě nejde nevnímat. Dávali nám spoustu energie. Nezáleželo na tom, jestli dám gól nebo ne. Jsem ale samozřejmě šťastný, že se mi utkání povedlo. Byl to můj první open air zápas a bylo to neuvěřitelné,“ zářil Nečas.

Potřetí v sezoně prožil tříbodový duel. Český útočník vládne bodování Hurricanes. Aktuálně je na 51 bodech. Sedmadvacet kol před koncem základní části už je 24letý forvard na kariérním maximu v bodech, gólech i asistencích. Pokud zůstane zdráv a udrží nastavené tempo, dostane se podle propočtů na 76 bodů (33+43).

„Ukradl show největšího zápasu ročníku. Byl rychlý, sebevědomý. Vynikající ve všech ohledech. Nečas byl hlavním důvodem proč Canes drtivě ovládli největší utkání dlouhodobé soutěže v historii klubu,“ stojí v textu na největším fanouškovském webu Caroliny.

Podobně o Nečasovi mluvil i trenér Rod Brind'Amour. „Takhle hraje celý rok. Byl skvělý. Mám ale pocit, že stejně o něm mluvíme skoro po každém zápase. Vypadá, jako by v lize hrál odjakživa. Věděl jsem, že to v něm je. Všichni jsme věděli, co Marty dovede. Teď to naplno ukazuje. Je úžasné, že to zvládne předvést i na obřím pódiu, jako bylo tohle.“

Pochvalu přidal i Teräväinen, s nímž Nečas momentálně nastupuje v lajně. Třetím do party je další Fin Jesperi Kotkaniemi. „Zase jste to mohli vidět, hraje skvěle. Má velké sebevědomí, vytváří pro nás spoustu šancí. Vynikající spoluhráč,“ řekl o někdejším útočníkovi Komety.

Po sladkém vítězství následovala tradiční oslava s roztleskáváním lidí ze středového kruhu. Pak hráči na led shodili jednu rukavici, kterou golfově odpálili. „Upřímně si myslím, že tuhle atmosféru bude těžké někdy v budoucnu překonat. Bylo to úžasné. Nedovedu si představit nic lepšího,“ zářil spokojený kouč Brind'Amour.

Nejrychlejší góly venkovních zápasů NHL

Colby Armstrong Pittsburgh, 2008 - 0:21

David Pastrňák Boston, 2021 - 0:34

Michal Kempný Chicago, 2017 - 1:02

David Desharnais Montreal, 2016 - 1:14

Jesperi Kotkaniemi Carolina, 2023 - 2:11

Bodování Hurricanes v sezoně

Martin Nečas 51 (22+29)

Sebastian Aho 48 (24+24)

Andrej Svječnikov 46 (19+27)

Brent Burns 41 (11+30)