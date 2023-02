MEGA výměna v NHL budí emoce. Meier ďáblem, fanoušci Sharks se bojí

Švýcarský střelec Timo Meier končí v San Jose. Byl vyměněn do New Jersey • Reuters

Na přestupovém trhu byl jedničkou, kolem které kroužilo hejno dravců. Necelý týden před NHL trade deadline má útočník Timo Meier nový domov. Ze San Jose se stěhuje do New Jersey. Do obřího obchodu bylo zapojeno celkem devět hráčů a čtyři volby v draftu. Experti se v hodnocení výměny rozcházejí, fanoušci Sharks však rozhodně nadšení nejsou. „Získali jsme hráče, kteří nás posunou vpřed,“ hájí se generální manažer Mike Grier.

Pár řádků to zabere, ale pojďme si nejdřív shrnout všechno, co naditý balík obchodu obsahuje.

Do New Jersey míří kromě hlavní hvězdy Tima Meiera taky útočník Timur Ibragimov (22 let), obránci Scott Harrington (29) a Santeri Hatakka (22), brankář Zachary Emond (22) plus páté kolo draftu 2024.

San Jose na oplátku získává čtyři hráče a tři draftové picky. Hlavním artiklem je talentovaný bek Šakir Muchamadullin (21), s ním pak do Kalifornie putují obránce Nikita Ochuťuk (22), forvardi Fabian Zetterlund (23) s Andreasem Johnssonem (28), první kolo draftu 2023, druhé kolo draftu 2024 (může se však stát prvním kolem, pokud Devils letos či příští rok dojdou alespoň do finále konference) a sedmé kolo rovněž v roce 2024.

Na jeden trejd docela nálož, co říkáte?

V Meierovi Devils uloupili nejlepšího hráče, jaký byl na letošním trhu k mání. Největší granát. Blockbuster. Švýcarovi je 26 let, od začátku minulé sezony nasázel 66 branek. Jen patnáct hráčů jich za tu dobu zvládlo víc. V tomto ročníku je Meier v pořadí střelců s 31 zásahy čtrnáctý, on táhl ofenzivu jinak takřka bezzubých žraloků. Na branky soupeřů v sezoně vyslal celkem 255 střel. Jen dva borci jsou v celé NHL střelecky aktivnější: David Pastrňák (279) a Connor McDavid (267).

„Není snadné rozejít se s někým, jako je Timo. Hráči a draftové volby, která jsme v této dohodě získali, nás však skutečně posouvají vpřed,“ říká generální manažer Sharks Mike Greer. Do konce sezony si taky podrží polovinu Meierova platu, který činí šest milionů dolarů na rok. V létě kontrakt končí a Devils se s ním budou dohadovat o novém paktu.

Ohledně Meiera odmítl Greer spoustu nabídek. Podle Franka Seravalliho z webu DailyFaceoff však mávl rukou taky nad dvěma zcela konkrétními. Jeden klub nabízel první a druhé kolo draftu plus top mladíka. Druhý pak dvě první kola draftu a mladíka o něco nižší kvality. „Existovaly různé scénáře, možností jsme měli víc. Tady jsme však dostali hráče, kteří jsou dostatečně daleko ve svém vývoji, aby nám byli schopní brzy pomoct. Urychlí náš proces přestavby,“ přidává GM San Jose.

Přebudování týmu žraloků už nějakou dobu trvá. A podle všeho ještě dlouho trvat bude. Potřebují zabudovat velkou spoustu mladých hráčů. Kromě nově příchozích například taky Williama Eklunda, Thomase Bordeleaua, Filipa Bystedta a další.

Před několika týdny zařadil web The Athletic beka Muchamadullina mezi nejlepší hráče, které by mohla před páteční trade deadline potkat výměna. V lednu byl taky umístěn do přehledu top hráčů do 23 let. V roce 2020 si ho New Jersey vybralo v prvním kole jako celkovou dvacítku.

Aktuálně hraje KHL v Ufě. „Má obrovský potenciál. Na svou výšku (194 centimetrů) je pohyblivý, má dobré dovednosti a ofenzivní instinkt. V budoucnu bude patřit mezi top čtyři beky týmu NHL,“ tvrdí o Rusovi novinář Corey Pronman.

Souhlasí i manažer Devils Tom Fitzgerald. „Osobně si myslím, že bude skvělý hráč NHL. Když děláte takový obchod, bohužel musíte i něco obětovat,“ krčí rameny. „Moc se nám líbí. S jeho výškou nenajdete příliš mnoho mobilních a oboustranně skvěle vybavených hráčů. V tohle klukovi je ukryta spousta dovedností,“ dodává protějšek Greer.

Fanouškům Sharks však výměna dobrou náladu nepřinesla. Naopak. Vedení kritizují, že elitního forvarda pustili za pytel nejistoty. Některý z mladých hráčů může být velkou trefou, ale taky nemusí. Riziko je značné. Neshodují se ani experti. „Bezprostředně po trejdu je těžké nechat emoce a první dojem stranou a hodnotit obchod komplexně. Až další měsíce a roky ukážou vítěze,“ doplňuje Pronman.