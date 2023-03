SESTŘIHY: Zacha se znovu trefil. Vejmelka vychytal Chicago bez Kanea

Boston Bruins v nočním utkání NHL zvládli přestřelku s Calgary. K výhře 4:3 v prodloužení pomohl 15. sezonním gólem český útočník Pavel Zacha, asistoval také Tomáš Nosek. Duel zahajoval v brance Flames Daniel Vladař, ale po první třetině střídal. Brankář Karel Vejmelka vychytal Arizoně v nočním utkání NHL vítězství 4:1 nad Chicagem. Blackhawks nastoupili již střelce Patricka Kanea, který byl vyměněn do New York Rangers. Detroit schytal výprask 1:6 od Ottawy, skóre zápasu přitom už ve 4. minutě otevíral útočník Dominik Kubalík.

Calgary v první třetině Boston jasně přestřílelo, do kabin šlo ale s dvougólovou ztrátou. Vladaře dvakrát překonal obránce Dmitrij Orlov, jenž se v dresu Bruins prosadil poprvé. Flames dvoubrankové manko smazali a v 50. minutě se dostali do vedení. O pět minut později ale srovnal Zacha a poslal zápas do prodloužení. V něm o osmé výhře Bruins za sebou rozhodl Charlie McAvoy.

Detroit v Ottawě nedokázal bodovat ani napodruhé. I tentokrát se Red Wings dostali do brzkého vedení, zbytek však patřil domácím Senators. Ti se v tabulce Východní konference dotáhli na svého soupeře. Kubalík dal 17. gól v sezoně a potvrdil pozici druhého nejlepšího střelce klubu.

Souboj týmů ze spodní části tabulky Západní konference ovládli hokejisté Arizony. Chicago i díky 23 zákrokům Karla Vejmelky porazili 4:1 a uspěli po dvou prohrách.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:08. Stützle, 07:52. Watson, 15:46. Watson, 16:09. DeBrincat, 28:34. Giroux, 45:17. B. Tkachuk Hosté: 03:50. Kubalík Sestavy Domácí: Sögaard (Talbot) – Zub, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Pinto, DeBrincat – Gauthier, Gambrell, M. Joseph – Watson, Kastelic, Brassard. Hosté: Husso (Hellberg) – Seider, Walman, Hronek, Chiarot (A), Hägg, Määttä – Perron (A), Larkin (C), Bertuzzi – Raymond, Copp, Fabbri – Kubalík, Veleno, Vrána – Sundqvist, P. Suter, Zadina. Rozhodčí M. Markovic, J. StPierre – J. Johnson, D. Berg Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 14 071 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:39. Point Hosté: 06:19. E. Staal, 15:56. Lundell, 17:37. Luostarinen, 59:55. Duclair Sestavy Domácí: Vasilevskij (Elliott) – Bogosian, Hedman, Perbix, Sergačjov, Černák, Cole – Kučerov, Point, Killorn – Stamkos, Cirelli, Hagel – Jeannot, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Maroon. Hosté: Bobrovskij (Lyon) – Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura, Fitzgerald – Reinhart, Lundell, M. Tkachuk – Duclair, Luostarinen, Verhaeghe – Cousins, E. Staal, Lomberg – Dalpe, Coli. White. Rozhodčí F. South, Ch. Lee – R. Jackson, D. Nansen Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:11. Ta. Thompson, 45:02. Quinn, 49:46. Peterka Hosté: 02:53. K. Johnson, 13:41. E. Robinson, 31:53. E. Robinson, 39:42. Jenner, 59:25. E. Robinson Sestavy Domácí: C. Anderson (Comrie) – Clague, Samuelsson, Power, Jokiharju, Bryson, Ljubuškin – J. Skinner, Ta. Thompson, Quinn – Mittelstadt, Cozens, Hinostroza – Peterka, Krebs, V. Olofsson – Girgensons (A), Jost, Okposo (C). Hosté: Merzlikins (Korpisalo) – Berni, Gudbranson, Blankenburg, Peeke, Bayreuther, A. Boqvist – J. Gaudreau (A), Jenner (C), Marčenko – K. Johnson, Roslovic, Laine – E. Robinson, Kuraly (A), Olivier – L. Foudy, Sillinger, Bemström. Rozhodčí Sandlak, Furlatt – Alphonso, Baker Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 13 661 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:52. Morrissey, 17:35. Morrissey, 26:08. Connor, 32:00. Stenlund, 38:26. Stenlund Hosté: 20:26. Kopitar, 29:14. Kopitar, 30:43. Kopitar, 41:26. Kopitar, 55:54. Vilardi, . Kempe Sestavy Domácí: Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg, Stanley – Wheeler, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Lowry (A), Niederreiter – Kuhlman, Stenlund, Mäenalanen – Gagner, M. Barron. Hosté: Copley (Quick) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, Se. Walker, Edler – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Fiala – Vilardi, Lizotte, Iafallo – Kaliyev, Kupari, Grundström. Rozhodčí Sutherland, Nicholson – Flemington, Apperson Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 13 203 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:00. Reaves, . F. Gaudreau Hosté: 14:15. Bailey Sestavy Domácí: Gustavsson (M. Fleury) – Middleton, Spurgeon (C), Goligoski, Dumba (A), Merrill, Addison – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek, Boldy – Greenway, F. Gaudreau, Duhaime – Shaw, Dewar, Reaves. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Mayfield, Romanov, Pulock, S. Aho I, Dobson – Lee (C), Horvat, Holmström – Parise, Nelson (A), Palmieri – M. Martin, Cizikas, Fasching – R. Johnston, Koivula, Bailey (A). Rozhodčí McCauley, Schrader – Pancich, Mills Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 18 431 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:01. Jankowski Hosté: 51:00. Crosby, 58:21. Zucker, 59:53. Rust Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – Josi (C), McDonagh (A), A. Carrier, Fabbro, Lauzon, Foote – Duchene, Novak, Granlund (A) – Tomasino, Glass, Sanford – Trenin, Sissons, Co. Smith – Evangelista, Sherwood, Jankowski. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Guentzel – Rust, Malkin (A), Zucker – Heinen, Carter, McGinn – Archibald, Blueger, D. O'Connor. Rozhodčí Jake Brenk, Francis Charron. Čároví: Kilian McNamara, Dan Kelly Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17435 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:11. Thomas, 29:03. Saad, 54:29. Bučněvič Hosté: 09:30. Geekie, 26:57. McCann, 33:32. Geekie, 49:46. Oleksiak, 59:53. B. Tanev Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Scandella, Tucker, Krug – Kyrou, B. Schenn (A), Saad – Bučněvič, Thomas (A), Kapanen – Blais, L. Brown, Toropčenko – T. Pitlick, Alexandrov, N. Walker. Hosté: Mar. Jones (Grubauer) – A. Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle, Beniers, McCann – Bjorkstrand, Wennberg, Schwartz (A) – Donato, Gourde (A), Tolvanen – Sprong, Geekie, B. Tanev. Rozhodčí Rank, Lambert – Cherrey, O´Quinn Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:07. Coleman, 48:16. Dubé, 49:33. Huberdeau Hosté: 04:48. Orlov, 13:39. Orlov, 54:07. Zacha, 64:56. McAvoy Sestavy Domácí: Vladař (21. Markström) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev (A), Zadorov, Gilbert – Dubé, E. Lindholm (A), Toffoli – Pelletier, Kadri, Huberdeau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – Lucic, Lewis, Duehr. Hosté: Ullmark (Swayman) – Orlov, McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Forbort, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – Zacha, Krejčí, Pastrňák (A) – N. Foligno, Coyle, Frederic – Greer, Nosek, Hathaway. Rozhodčí Dunning, Pollock – Daisy, Mahon Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 18 420 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:07. Boyd, 18:37. Hayton, 35:32. McBain, 48:39. Schmaltz Hosté: 58:31. Athanasiou Sestavy Domácí: Vejmelka (Ingram) – Stecher, Söderström, Nemeth, Moser, Gostisbehere, Välimäki – Maccelli, McBain, Crouse (A) – N. Ritchie, Boyd, Fischer (A) – Keller (A), Hayton, Schmaltz – O'Brien, Dauphin, Kassian. Hosté: Stalock (Mrázek) – S. Jones (A), C. Jones, Tinordi, Murphy (A), Englund, Mitchell, I. Phillips – Kurashev, Domi, Athanasiou – T. Johnson, Guttman, Raddysh – Katchouk, Dickinson, Gust – Khaira, Joe. Anderson. Rozhodčí Samuels-Thomas, Luxmore – Galloway, Deschamps Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4 600 diváků