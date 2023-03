Další Michigan. Johnson vyšperkoval zápas v den výročí, tvůrce chtěli zbít

Tuhle fintu úspěšně dotáhl na všech úrovních kromě univerzity v Michiganu, kde se objevila vůbec poprvé. Absolvent z tamní vysoké školy a 20letý útočník Columbusu Kent Johnson se v pátečním zápase proti New York Islanders nevytasil jen tak nějakým „Michiganem.“ Kličkou, okoukanou původně z lakrosu, zavěsil na den přesně 27 let poté, co tímhle způsobem v hokeji jako první skóroval vysokoškolák Mike Legg.