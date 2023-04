NHL ONLINE: Dallas s Faksou hostí Predators. Vejmelka proti Krakenovi

Noční program NHL nabízí tentokrát „jen“ tři zápasy. Hokejisté Dallasu, za které hraje také český útočník Radek Faksa, nastupují doma proti Nashvillu. Vegas Golden Knights startují na hřišti Minnesoty. Arizona Coyotes, kterým by měl v brance krýt záda reprezentační gólman Karel Vejmelka, hrají již bez šance na postup do play off v Seattlu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.