Play off NHL ONLINE: Vaněček s New Jersey čelí Rangers, začíná i obhájce

Play off NHL dnes pokračuje prvními zápasy dalších čtyř sérií. Z českého pohledu bude zajímavé sledovat souboj mezi New Jersey a New York Rangers, brankář Vítek Vaněček a útočník Ondřej Palát se postaví Filipu Chytilovi. V akci se v noci z úterý na středu představí také obhájci Stanley Cupu z Colorada, které čeká série se Seattlem. Zajímavou bitvu nabídne také střet mezi Torontem a Tampou Bay. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.