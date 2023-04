Devils probudili obra, Vaněček marně hasil. Kouč dál věří, ale hrozí průšvih

New Jersey Devils zahájili play off NHL otřesně. Dvě domácí prohry a gólová bilance 2:10 • Reuters

Útočník New York Rangers Filip Chytil v zápase play off • Reuters

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers krouží kolem branky krajana Vítka Vaněčka, brankáře New Jersey • ČTK / AP / Seth Wenig

Český gólman Vítek Vaněček v brance New Jersey i ve druhém zápase play off jen marně hasil chyby svých spoluhráčů v poli • Reuters

Do hromadné potyčky hráčů New York Rangers a New Jersey se zapletli také gólman Vítek Vaněček a útočník Filip Chytil (vpravo) • Reuters

Náramně povedený večer zažil útočník Patrick Kane v dresu New York Rangers během druhé bitvy play off • ČTK / AP / Seth Wenig

Český brankář Vítek Vaněček zatím nepomohl New Jersey k výhře v play off • ČTK / AP / Seth Wenig

Hokejisté New York Rangers se radují z druhé výhry v sérii play off proti New Jersey • Reuters

New Jersey Devils začali play off NHL otřesně. Chyby v obraně nedokázal uhasit ani Vítek Vaněček v brance. New York Rangers se navíc probudil Patrick Kane • koláž iSport.cz

Nejdřív záchvěv naděje, a pak nic. Zase zmar. Newark se podruhé otřásl v základech. Zřejmě málokdo čekal, že hokejisté New Jersey jako jedno z nejlepších mužstev v základní části NHL zahájí tažení v play off proti New York Rangers tak bídně. Po úvodním výplachu 1:5 schytali od rivala z Manhattanu stejný příděl i ve druhém duelu. Pád Devils zaviněný obří nedisciplinovaností jen marně hasil v brance Vítek Vaněček. Parťáci českému gólmanovi vůbec nepomohli a na startu bojů o Stanley Cup si koledují o průšvih.

Přitom na začátku druhého zápasu atraktivní série se zdálo, že se Devils poučili z tvrdé facky na úvod. První třetina v Prudential Center, kterou zaplnili fanoušci obou sousedících soupeřů, patřila výběru kouče Lindyho Ruffa. Nejen domácí příznivce zřejmě nabudilo, když se na kostce nad ledem objevil legendární útočník Patrik Eliáš, jenž zblízka sleduje počínání svého někdejšího týmu. New Jersey působilo oproti Rangers aktivněji, za což bylo odměněno gólem z přesilovky od Erika Hauly.

Vzpruha pro New Jersey ale trvala jen do konce 26. minuty. Do té doby bezchybného Vítka Vaněčka, jehož jméno se po několika sebejistých zákrocích neslo halou v Newarku, překonal pro gólmana neviděnou střelou Vladimir Tarasenko. A volný pád Devils mohl začít. Jejich obrana a disciplína jakoby přestaly fungovat. Sedmadvacetiletý Čech mezi třemi tyčemi sice uhasil například únik krajana Filipa Chytila s Kaapem Kakkem, ale za hru kulhající defenzivy musel dříve či později přijít větší trest.

A také přišel. Blueshirts při dvou zbytečných vyloučeních Devils dostali příležitost v sérii znovu použít jednu ze svých největších zbraní – smrtící přesilovku. Do deseti minut od vyrovnání nejprve otočili skóre a následně se dostali do dvoubrankového vedení. O góly na 2:1 a 3:1 se postaral Chris Kreider. Zkušený střelec, který dvakrát využil početní výhodu i v prvním střetnutí, bezpochyby definitivně přesunul tempo hry na stranu čím dál dominantnějších Rangers.

Rekordní večer prožil obránce Adam Fox, jenž má velký podíl na obratu ve druhé třetině. Pětadvacetiletý zadák je prvním obráncem v historii Rangers, který v prvních dvou zápasech play off nasbíral šest bodů (0+6).

Uznat soupeřovu převahu hlavně v přesilovkách nebyl pro hráče New Jersey problém. „Speciální týmy, to je zatím příběh této série. Zatímco my neděláme dobrou práci v přesilovkách, oni ji v nich dělají, skórují. Těch pár gólů vás položí,“ nehledal výmluvy útočník Timo Meier. „Pro nás je to ale velká výzva. Na tomhle jsme pracovali celou sezonu, zůstaneme pozitivní, posuneme se dál a samozřejmě se budeme snažit některé věci napravit. Teď ovšem nastal čas jít vyhrát další zápas.“

Probuzený Kane dohnal Roenicka

Vzchopit se po dvou prohrách s gólovou bilancí 2:10 bude pro Devils mimořádně obtížný úkol, ne však nemožný. V New Jersey i po zpackaném druhém duelu, který ještě před třetí sirénou i přes nefalšovanou bitvu Michaela McLeoda s Bradenem Schneiderem opouštěli naštvaní domácí fanoušci za obrovské radosti diváků v barvách Rangers, zůstává naděje. Se skvělým povstáním má parta kolem Nica Hischiera totiž velkou zkušenost ze začátku nynějšího ročníku.

Základní části sice Devils zahájili dvěma prohrami a rychlým odsouzením ze strany fanoušků, následně se ale dokázali semknout a do konce listopadu se i díky sérii výher dostat mezi nejlepší týmy Metropolitní divize, kterou zakončili s 52 vítězstvími. „Náš tým se vždy postavil neuvěřitelné výzvě. Půjdeme do boje až do hořkého konce. Mám v toto mužstvo a partu velkou důvěru. Za celou sezonu ze sebe vydali všechno, co měli,“ stojí kouč Ruff za svými svěřenci.

New Jersey se nicméně „povedlo“ probudit v prvním duelu spícího obra. Patricka Kanea. Last minute eso získané z Chicaga se v úvodní bitvě série spíš rozehřívalo (0+1 v 1. utkání), po třech letech bez vyřazovací části se potřebovalo rozehřát, což se podařilo náramně. Vítězi tří Stanley Cupů patřil zápas č. 2. Skvěle nahrál na obě Kreiderovy branky a bekhendovým blafákem vstřelil svůj 53. gól v bojích o Pohár, čímž dohnal Jeremyho Roenicka na čtvrtém místě mezi nejlepšími play off střelci z USA.

Nejlepší střelci play off NHL narození v USA 1. Joe Pavelski – 64

2. Joe Mullen – 60

3. Mike Modano – 58

4. Patrick Kane – 53

Jeremy Roenick – 53

5. Chris Drury – 47

„V zápase byl naprosto vynikající. Dozajista jeho nejlepší představení u nás,“ smekl kouč Rangers Gerard Gallant před Kanem. Superlativy chrlil po úspěšném tažení na západ od New Yorku také kapitán Blueshirts Jacob Trouba.

Ostřílený bek chápe, že stěhování do nového týmu muselo být dost těžké pro hráče, který strávil celou dosavadní kariéru v Chicagu.„Velká změna pro člověka. Myslím si ale, že Patrick skvěle zapadl. Je to ohromný spoluhráč. Nemyslím si, že najdete hráče v šatně, který by na něj řekl špatné slovo. Existuje dobrý důvod, proč se stal hokejistou s takovou kariérou,“ řekl Trouba.

Americký kulomet vzor 88 byl ale především rád, že si z New Jersey veze s týmem vedení 2:0 na zápasy. „Z toho bych měl být šťastný, že? Samozřejmě jsem. Začnete sérii a ukradnete dva zápasy, to je docela zvláštní proti tak dobrému týmu, jako jsou Devils. Nemyslím si, že si teď chceme dát pohov nebo tak něco, udělali jsme tady svoji práci. Dáme si den volna a vrátíme se zpátky do akce,“ už má Kane v hlavě jen návrat do Madison Square Garden, kde v sobotu poprvé okusí play off atmosféru jako Ranger.

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE

New York Rangers Vše o klubu ZDE