NHL ONLINE: Devils chtějí srovnat s Rangers, Toronto může jít do trháku

Útočník New York Rangers Mika Zibanejad dává ránu Timu Meierovi z New Jersey • Reuters

Útočník New jersey Ondřej Palát se pokouší dostihnout a obrat o puk Adama Foxe z New York Rangers • Reuters

Útočník New jersey Ondřej Palát se pokouší dostihnout a obrat o puk Adama Foxe z New York Rangers • Reuters

Série 1. kola play off NHL se mohou pozvolna přiblížit k rozhodnutí či naopak ke zdramatizování. O srovnání se pokouší hokejisté New Jersey, kteří proti New York Rangers momentálně prohrávají 1:2 na zápasy. Za Devils nastupuje český útočník Ondřej Palát, start brankáře Vítka Vaněčka není jistý vzhledem k tomu, že byl ve třetím duelu nahrazen. Toronto Maple Leafs, za které hraje David Kämpf, se v bitvě proti Tampě Bay mohou přiblížit k postupu do dalšího kola, což se může povést také Las Vegas proti Winnipegu či úřadujícím šampionům z Colorada v duelu se Seattlem. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.