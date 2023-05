SESTŘIH: Vegas odčarovalo démona Draisaitla a vede. Zářil Eichel (1+2)

Kapitán Edmontonu Connor McDavid vyšel ve třetí bitvě play off proti Las Vegas bodově naprázdno • Reuters

Zdá se, že klub z města hříchu našel recept na dva „mimozemšťany“. Hokejisté Las Vegas zahájili trip do Edmontonu ve 2. kole play off NHL jasným vítězstvím 5:1, díky kterému vedou v sérii 2:1 na zápasy. Oilers sice otevřeli skóre už ve 3. minutě, to však bylo z jejich strany všechno. Golden Knights se podařilo zastavit zatím skvěle rozjetého Leona Draisaitla (13+4) i hvězdného kapitána Connora McDavida. O triumf v Rogers Place se dvěma góly postaral útočník Jonathan Marchessault, kterého třemi body předčil parťák Jack Eichel.