Vegas udělali první krok ke Stanley Cupu. Tkachuk vypustil démona

Geniální kousek v ideální chvíli! Mark Stone hrábnul po puku, který letěl vzduchem, rychle ho zalepil na led a dal na 4:2. Velký moment kapitán Vegas dal definitivní tečku na to, že v prvním finále Stanley Cupu už Florida nekousne. Golden Knights nakonec dali ještě jeden gól do prázdné.

„Jste napjatí, já vás trochu uvolním,“ hlásil po porážce kouč poraženého týmu Paul Maurice. K novinářům, nebo ke svému týmu?

Paruku a brýle ve stylu Elvise Presleyho dostal v šatně brankář Adin Hill. Právem, jednička Vegas válela, vytáhla za stavu 1:1 možná nejlepší zákrok play off. Matthew Tkachuk posunul puk na Nicka Cousinse. Z pohledu Panthers, všechno správně. Z šance se stala mega šance, brankář Hill klouzal k pravé tyči a Cousins měl před sebou odkrytý prostor. Rychle vystřelil, taky v pořádku. Ale co přišlo pak?

Hill za sebe hrábnul hokejkou a gól zrušil. „Neskutečná věc, co předvedl. Přesně takový zákrok, který dovede lámat zápasy! Vy ale taky ale podobné věci potřebujete,“ smeknul jeho trenér Bruce Cassidy. „Ano, neuvěřitelné, jak se Hill vrátil zpátky. Ale zase to byl jen jeden další zákrok, my to na střídačce ani v tu chvíli nijak neřešili. Soustředíte se na věci, které přijdou pak,“ pronesl útočník Flordy Carter Verhaeghe. Chtěl ukázat, že ani taková věc nebolí. „No vidíte, zato nám to na střídačce otevře oči, Adinův zákrok nás nastartoval, dal nám energii,“ vysvětloval zase Michael Stone, lídr Vegas.

Sám brankář se nad narážkam na životní zákrok bavil: „Když to vezmete s ohledem na načasování? Asi ano, je to tak. Ale mám pocit, že jsem i dřív měl pár dobrých věcí.“

Když už byla řeč o Tkachukovi, jeden k králů play off byl vidět dost. Kromě chystání tutovky pro Cousinse byl i sám hodně blízko, aby se trefil. Chvíli před nahrávkou napálil tyč, sám mohl poslat Panthers do vedení. Jenže nakonec se do zápasu zapsal jinak, jinak než chtěl.

Víte, že přes osu vlastní třetiny se puk neposílá. To bývá smrt. Ale pokud věc provedete rychle, puk pošlete vzduchem mimo dosah protihráče? OK, možná by se ještě dalo, ne? Nedalo. Protože jste v NHL, protihráči prostě dovedou hodně. Mark Stone v 54. minutě jeho vyhození zpracoval. Říkali jste si, že nemá hokejku, ale hůl na lakros. Pohoda, podle rozhodčích nešlo ani o vysokou hůl, vše se přihodilo podle pravidel. Rychle zakončil a zlomil naděje Floridy na obrat. Golden Knights vedli 4:2, z toho už se Panthers nevyhrabali.

Tkachuk Stonea zkoušel několikrát během zápasu rozhodit, párkrát do něj vrazil, něco do něj hustil. Reakce lídra Vegas? Byl připravený, takže totální ignorace. Což je asi nejlepší protizbraň.

Na konci pak Tkachuk předvedl svého démona naplno. Při strkanici držel Marc Staal za krk zezadu Nicolase Haguea. Útočník Floridy to pojal jak hospodskou rvačku „ty chytneš, já biju“. Napálil beka Vegas pěstí.

Vyhecoval tím závěr, ale taky si řekl o desetiminutový trest. Rozehrál svůj klasický příběh, připomněl se: budu vás štvát, pořád jsem tady.

„Přesně tohle jsme od Floridy čekali, takhle chtěli hrát a my jim na to nechtěli skočit,“ utrousil Shea Theodore, bek Golden Knights. Výkop jeho týmu vyšel skvěle. Vegas se nelekli tvrdého soupeře, který dovedl už dřív hodit síť na Davida Pastrňáka, Austona Matthewse i dynamickou Carolinu. Golden Knights působili připraveně. „Věřím mému týmu. Hrajeme skvělý hokej a musíme v tom prostě pokračovat,“ zahlásil brankář Hill.

Na druhou stranu, Panthers v podobné situaci nejsou poprvé. Dovedou se prát s nepříznivou situací. V prvním kole s Bostonem prohrávali na zápasy nejdřív taky 0:1, pak dokonce 1:3. Stejně postoupili. Florida má tvrdý a psychický odolný tým. Tohle byl jenom začátek, parádní první představení velké série o Stanley Cup. „Prohráli jsme první zápas v sérii s Bostonem. Pak jsme se trochu zlepšili. Potom jsme prohráli další dva zápasy, zase se trochu zlepšili. Všichni prostě kurevsky dýchají,“ působil na tiskové konferenci kouč Paul Maurice klidně i přes porážku. „Jste napjatí, já vás trochu uvolním,“ pronesl pak k novinářům.

Ale kdo ví, třeba to byl vzkaz k Panthers. Trochu se zlepšit, ne? Znáte to. Potřetí od začátku 21. století proti sobě stojí týmy, které ještě nikdy pohár nevyhrály. „Nebojte, čeká nás ještě hodně hokeje. Pořád se učíme,“ dodal ještě brankář Floridy Sergej Bobrovskij.