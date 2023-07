Marihuana, kokain a narkotika? V NHL běžné. Když zaměstnavatel řídí léčbu

Robin Lehner v akci proti New Jersey • profimedia.cz

Jistě, k drogám můžete někdy sáhnout z nudy, pro srandu, ať nejste v partě za blbce. V NHL má tenhle svět ještě jinou tvář. Závislým se stanete i proto, že si chcete udržet místo. Jde o úplně jiný případ, než že si jen ze srandy zahulíte trávu a ten stav vás začne bavit. Pokud se někdo další tlačí na vaše místo, nesmíte vypadnout ze sestavy kvůli nějaké prkotině.

Hrajete přes 80 zápasů, máte omezené možnosti odpočívat. A hokej bolí. Máte omlácené klouby, natažené svaly, blbě se vám usíná. Projevit bolest rovná se slabost. Takže kolikrát v dobré víře saháte po opioidech, s nimi se lépe usne. Hrajete, místo v NHL držíte. Dobře spíte, násobíte dávky. Už se točíte. Stal se z vás závislý na lécích proti bolesti.

Třeba server mountainside.com zveřejnil studii, podle níž řeší 35 % profi sportovců problémy s psychikou. Trpí úzkostí, vyhořením, mají deprese, trápí je porucha příjmu potravy. Podepisuje se na nich stres, aby ho zmírnili, užívají někdy návykové látky.

Ryan Kesler se většinu kariéry potýkal s chronickým zraněním kyčle. Zhruba pět dní v týdnu užíval lék proti bolesti Thoradol. Přeci nezklamete své spoluhráče, ne?

Nezklamal, ale kvůli zranění stejně skončil. Vypěstoval si na léku závislost a způsobil si Crohnovu nemoc, nevyléčitelné onemocnění zažívacího traktu. Celá liga na tlumících lécích jede dlouhodobě. „Je běžné, že na pracovišti dostávají zaměstnanci benzodiazepiny (antidepresivum) a při cestování Ambien (lék na nespavost)? Neměli by to dělat lékaři nebo psychiatři? Ptám se za přítele,“ vyťukal na Twitter brankář Robin Lehner.

K drogám pak někdy hráči taky utíkají, aby se jim lépe spalo, zapomněli na problémy. V klubu už cítí, že antidepresiv bylo dost. Aby si hokejista sehnal kokain? To fakt není problém. „Testovat vás mohou dvakrát za sezonu, jednou v tréninkovém kempu. Takže pokud druhý test přijde v listopadu? Hráč ví, že další už nehrozí,“ popisuje praxi Bordeleau. „Marihuna, kokain a narkotika? Běžná věc. Nebudu říkat, v jakém týmu a v jaké lize se to dělo. Ale sedmnáct hráčů ze třiadvaceti pravidelně užívalo kokain,“ dodal.

Doplnil, že než se musíte odebrat na terapii, musíte mít tři pozitivní testy na drogy. To je prostě moře času. Na co? Nic neřešit a zapadnout do maléru.