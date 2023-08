Hitchcock do Síně slávy. Tlouštík se smyslem pro detail se stal ikonou

Když mu v červnu zavolali, že bude uveden do Hockey Hall of Fame, úplně prý zkoprněl. Ken Hitchcock začínal jako prodavač ve sportovním obchodě a trénoval děti. „Působil jsem v malém hokeji a dostat se až sem je ohromné. Byl jsem v naprostém šoku, je to neuvěřitelná čest pro chlapa, který začínal u dětí,“ přiznal 71letý kouč. Kariéru končil po 22 sezonách v NHL coby trenérská legenda a jeden z nejúspěšnějších koučů historie.

Předávat hokejová moudra se stalo jeho posláním. V rodném Edmontonu začínal u nejmenších chlapců a dívek, odtud vedla jeho cesta přes juniorskou WHL, kde s Kamloops Blazers dosáhl prvních velkých úspěchů. Pokračoval u farmářského celku a v NHL prošel v letech 1995-2019 pěti týmy. Trénoval Dallas, Philadelphii, Columbus, St. Louis a Edmonton.

Ve čtrnácti ze svých 22 sezon v NHL dovedl týmy do play off. V roce 1999 triumfoval ve Stanley Cupu s Dallas Stars a v následujícím roce se s nimi probil ještě jednou do finále. Ve službách St. Louis získal v roce 2012 Jack Adams Award. Coby hlavní kouč či asistent byl na juniorském šampionátu, třech mistrovstvích světa dospělých, čtyřech olympiádách a Světovém poháru. Jako člen trenérského štábu javorových listů má tři zlaté ze zimních her, vyhrál World Cup a mistrovství světa dvacítek. V roce 2019 mu byl udělen Řád Kanady, což je v zemi nejvyšší civilní vyznamenání.

Na každém kroku Hitchcock nasával jak houba každou kapku hokejových vědomostí. Své poznatky předával hráčům a později taky sdílel s jinými trenéry. Mezi jeho učitele na univerzitě patřili velikáni jako George Kingston nebo Dave King. Ještě před třemi lety sám přednášel na seminářích Trenérské asociace NHL.