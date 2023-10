Kulich si hattrickem řekl o premiéru v NHL. Kdo mu v Buffalu zabírá flek

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu Jiřího Kulicha proti Rakousku • ČTK/AP

Jedno začíná být naprosto jasné. Jiří Kulich roste pro elitní scénu. Farmářská American Hockey League mu už brzy může být malá a těsná. Nejužitečnější hráč loňského MS osmnáctek na poslední chvíli neproklouzl do kádru Sabers a v Rochesteru musí čekat na šanci. V týmu Americans strávil celý minulý ročník a pokračuje nadále. Nově i pod českým trenérským velením, roli asistenta zastává Václav Prospal.

Kulich dvěma luxusními střelami z první pomohl týmu utéci z 1:0 na 3:0, své povedené dílo dokonal v prodloužení, kdy správně přečetl okamžik hry a uzavřel zápas. Přesně mířeným švihem prostřelil první hvězdu duelu Strausse Manna, jemuž v průběhu utkání připsali gól. Ale byla to veliká náhoda, při přesilovce šesti proti čtyřem soupeřem tvrdě vypálený puk zpoza branky trefil Mannovu hůl či beton a následně si našel cestu až do branky protivníka…

Kulichovy úvodní dva projektily by se neztratily v žádné gólové hitparádě. Právě dovednost úspěšné palby z první by měla Kulichovi dříve či později otevřít dveře NHL.

„Pokud chceš v dnešní době dávat hodně gólů, musíš umět one timer shot,“ nepochybuje Radek Duda, Kulichův letní kouč. Společně na ledě strávili o prázdninách desítky hodin drilováním střelby a bruslení. „Střela z jedničky je nesmírně důležitá. Pozor, je to strašně těžká střela a málokdo ji umí. Další věc je umět ji přenést do zápasu,“ pokračuje Duda.

To se právě teď Kulichovi daří. Úplně ideálně mu nevyšlo předsezonní soustředění Sabres a realizační tým společně s GM se rozhodli, že českou kometu nechají „rozbláznit“ na farmě. Dá se říci, že Kulichovu pozici obdržel Zach Benson, drobný (175 cm), ale šikovný křídelník, jenž si o post v NHL řekl vyloženě na kempu. Jako třináctka letošního draftu a první volba Buffala kadaňského rodáka přeskočil.

Při sezonním startu Benson zapsal ve třech utkáních dvě nahrávky a je jedním ze čtyř hráčů prvního kola draftu, kteří dostali prostor. V trikotu Sabers naposledy nastoupil ve třetí formaci s centrem Mittelstadtem a Greenwayem na druhém křídle.

„S Kulíškem jsme to hodně řešili,“ pokračuje Duda na téma povýšení do NHL. „Buffalo si nadraftovalo spoustu talentů a je těžké se mezi ty vlčáky dostat. A Jirkovi je pořád devatenáct. Benson je jejich první pick, v každém přípravném zápase bodoval, Jirkovi to tam nesypalo. Ale jeho scoring a vnímání hry je na takové úrovni, že je jen otázkou času, kdy mu to naskočí,“ úspěšně predikoval Radek Dudak v podcastu Zimák. „Věci se teď proti Jirkovi trochu kumulují, musíte mít taky spoustu štěstí,“ dodal.

ZIMÁK s Dudou o zavřené NHL či Kometě. Holík je mrtvý hráč, snad ho to ani nebaví Video se připravuje ...

Až mu trochu nahraje, hokejový fanoušek může být svědkem průlomové sezony bývalého karlovarského útočníka, kterého do extraligy hodil kouč Martin Pešout. Na Kulicha si myslí i trenér národního týmu Radim Rulík, jenž měl talentovaného borce pod sebou na stříbrném šampionátu dvacítek v Halifaxu z přelomu roku. A nemá nejmenší problém Kulicha pozvat do kempu před MS v Praze na jaře příštího roku. Jen tomu musí nahrát aktuální situace zámořského zaměstnavatele.

Rulík v posledním rozhovoru v tomto týdnu připomněl, že pro mladé české hráče je výhodnější mít spoustu prostoru na farmě, než paběrkovat pár minut v NHL. „Je pro ně lepší být lídrem týmu v AHL, hrát v první či druhé formaci, být na přesilovce, mít ice time. Tohle v Kanadě vědí moc dobře. U hráče poznají, jaký typ konkrétně je a pro jakou roli jej chtějí. Vědí, že Kulich je první či druhá lajna, maximálně třetí. Ale stoprocentně ne čtvrtá. Připraví si ho na tuhle pozici v AHL, kde ho nechají na prvních dvou lajnách, než by ho tahali do NHL do čtvrté na pár minutek,“ uvažuje Rulík.

Rochester navíc vykopl sezonu dobře, s pěti body z šesti možných je zatím nejlepší v AHL. „Kdyby Jirka Kulich byl v té organizaci, kde chytá Karel Vejmelka (Arizona), tak už NHL hraje. A stabilně. Jenže je v nabitém Buffalu, navíc s Rouskem, co chce taky nahoru. Máme tam dva české kluky, je to pro ně ale strašně těžké.“

Kulichův čas přijde. Snad už brzy.