Záchrana kariéry v NHL: Zadina začal v San Jose úspěšně. Hlavně nepolevit

V létě Zadina podepsal roční smlouvu se San Jose. Nechal v Detroitu balík peněz za další dvě sezony (4,5 milionu dolarů) a rozhodl se znovu nastartovat kariéru. V Red Wings se trápil, nemohl se prosadit tak, jak si představoval on i klub, který ho bral jako šestku draftu v roce 2018.

A změna prostředí se zatím jeví jako správná volba. V úvodních čtyřech utkáních se dokázal český útočník dvakrát střelecky prosadit. Hraje v první formaci, na centru má Tomáše Hertla, který mu svými zkušenostmi a postavením v týmu může hodně pomoct.

„Mám velké štěstí, že mohu s Tomášem hrát. Už jsem říkal, že je to jeden z nejlepších centrů v lize, a jsem opravdu šťastný, že mám šanci s ním nastupovat v jedné lajně,“ netajil radost Zadina. „Udělám všechno pro to, abych s ním vydržel co nejdéle a prostě makal každé střídání,“ dodal.

Chválou na své křídlo nešetří ani Hertl. „Chce všem dokázat, proč byl draftován tak vysoko. Očekává od sebe hodně a já jsem tady, abych mu pomohl.“ Mohla by to být jedna z mála věcí, která bude v San Jose fungovat. Zatím totiž plní předsezonní předpoklady - prohrálo všechny čtyři zápasy.

Přes nevydařený začátek ligy z týmového pohledu je trenér David Quinn s výkony Zadiny spokojen. Jeho hře rozumí, i tak v ní ještě nachází nedostatky, na kterých potřebuje české křídlo zapracovat. „Je to tvrdý hráč. Rychle bruslí a chce být důsledný. Někdy je lepší zpomalit. Mít trochu více trpělivosti, více rozvahy," uvedl Quinn. „Je na sebe velmi přísný. Bylo to pro něj těžké, takže všichni musíme být trpěliví a nechat ho hrát i přes jeho některé frustrace,“ poukázal Quinn na Zadinovo trápení v Red Wings pro web The Hockey News.

Třiadvacetiletý rodák z Pardubic má v sobě stále instinkt střelce, což ví i jeho nový zaměstnavatel. Čich na góly mu pomohl do NHL, často ho ale brzdily výpadky výkonnosti a zranění. A tak jeho nejproduktivnější sezona byla 2021/22, kdy posbíral v 74 zápasech 24 bodů. Nejsou to nejoslnivější čísla na hráče, od kterého se asistence a góly očekávaly.

V Detroitu se Zadina trápil. Cítil tlak a nedůvěru klubu. Wings s ním pomalu ztráceli trpělivost. Rozhodnutí odejít bylo odvážným krokem, ale taky ukázkou sebedůvěry. Pokud totiž v Kalifornii nepřesvědčí, bude pro něj situace již hodně složitá.

Sharks jsou v přestavbě. Nejsou proto pod tlakem, nic se od nich nečeká. Ideální šance pro Zadinu ukázat možnosti a zachránit svou zámořskou kariéru. Zároveň ale ví, že nemá pozici, ve které by měl své jisté.

Dostane jednu, maximálně dvě sezony, kdy musí prokázat, že si smlouvu zaslouží. Tým se ubírá směrem omlazování. Nevadí mu poslat pryč i největší hvězdy ligy, jako třeba vítěze Norris Trophy Erika Karlssona, který odešel do Pittsburghu. Přitom jako obránce v minulém ročníku posbíral neuvěřitelných 101 bodů v základní části. Na Zadinovi teď je, aby svou pozici uhájil.