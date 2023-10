Vejmelka v NHL na startu sezony září. Coyotes si získávají respekt a baví

Brankář Arizony Karel Vejmelka likviduje šanci soupeře z New Jersey • Reuters

Fanoušci Arizony by si po dlouhých letech bídy mohli začít užívat kvalitní hokej • twitter.com / @ArizonaCoyotes

Arizona Coyotes na startu sezony ukazují celé NHL, že by už nemuseli být jen za otloukánky • twitter.com / @ArizonaCoyotes

Karel Vejmelka dostává ocenění pro hráče kabiny poté, co byl zvolen první hvězdou utkání • twitter.com / @ArizonaCoyotes

Druhým rokem hrají v nejmenší hale v NHL, do Mullet Areny v areálu Arizonské státní univerzity se vejde jen pět tisíc diváků. Coyotes jsou často terčem posměchu. Mají za sebou výsledkově bídné sezony, třikrát za sebou chyběli v play off. Před podceňovaným týmem je možná posledních pár let, jak odvrátit případnou hrozbu stěhování z arizonské pouště jinam.

Jsou taková hokejová popelka, chudý příbuzný mezi obry. A do toho všeho píše svůj pohádkový příběh Karel Vejmelka. Do NHL skočil před dvěma lety přímo z české extraligy, trikot brněnské Komety vyměnil za dres Coyotes. Od té doby nepřestává udivovat. Výkony, pracovitostí i pokrokem, který dělá.

Během prvních dvou sezon si zachytal opravdu hodně. Nejprve 52 utkání, poté 50. Uzmul si pro sebe pozici post brankářské jedničky, dostal novou a lepší smlouvu. „Veggie“, jak českému brankáři v zámoří přezdívají, se brzy stal velkým oblíbencem u spoluhráčů i fanoušků.

Do své třetí sezony teď vykročil dvěma výhrami ve třech zápasech. Inkasoval celkem jen pět gólů, úspěšnost zásahů má 95,1 procenta. A také si odškrtl jubilejní 100. start od začátku v lize (celkem 105). Sice to na ledě New York Islanders na výhru nestačilo (0:1), ale vše si vynahradil v sobotu večer v českém brankářském souboji proti Lukáši Dostálovi z Anaheimu.

Oba chytali výtečně, slavil ale Vejmelka. Při domácí premiéře Coyotes byl první hvězdou večera. Pochytal 32 střel. „Každý se na to už moc těšil. Všichni jsme si první domácí zápas sezony užívali. Byla to velká bitva. Vyhráli jsme, je to skvělý pocit,“ rozplýval se.

Arizona i díky němu zvládla vítězně úvodní duel na vlastním ledě poprvé od sezony 2016/17.

Coyotes procházejí na plné obrátky přestavbou od září 2020, kdy do klubu přišel generální manažer Bill Armstrong s cílem úplně změnit týmovou kulturu. Na vítěznou. Po 37 měsících má mužstvo plno mladých talentů, větší hloubku v kádru a potenciál držet se v boji o play off.

A s tím přišel i respekt z celé NHL.

„V jejich organizaci určitě proběhl proces přestavby a to, co se stalo, se nestane přes noc,“ řekl trenér New York Rangers Peter Laviolette po vzájemném utkání, které jeho tým vyhrál těsně 2:1. „Mají několik opravdu dobrých mladých hráčů. Jsou týmem, který je na vzestupu.“

Coyotes zahájili sezonu čtyřzápasovým tripem. Nejprve vyhráli na ledě Devils 4:3 po nájezdech, pak těsně podlehli Rangers a Islanders a cestu zakončili vítězstvím 6:2 v St. Louis. Potom přišla úspěšná domácí premiéra proti Ducks.

Je to jen malý vzorek z dlouhé sezony 82 utkání v základní části. Nejde ale jen o výsledky. Coyotes se především prezentují herním stylem, se kterým by mohli držet krok s kýmkoliv v lize.

„Zatím je to dobré, měli jsme silné soupeře, elitní týmy,“ pochvaloval si trenér André Tourigny, jenž začal v Arizoně stejně jako Vejmelka třetí sezonu. A právě českého gólmana považuje za důležitý pilíř. Společně s náhradníkem Connorem Ingramem podle něj tvoří špičkový brankářský tandem. „Dříve neměli dobrá čísla kvůli situaci v týmu, ale viděli jsme, jak pro nás během dvou let dělali malé zázraky. Takže víme, co dokážou,“ zmínil kouč.

Vejmelka začíná být ústřední postavou Coyotes. Často je v brance pod velkou palbou, dává mužstvu šanci vítězit. „Důležité je, že v minulé sezoně se jeho výkony ustálily. Rok předtím míval zápasy, ve kterých čaroval, měl třeba 50 zákroků, ale taky míval horší dny. I když často to bylo tím, že tehdy před sebou neměl dobrý tým,“ řekl v rozhovoru pro nhl.com/cs GM Armstrong. „Našel konzistenci. Už nemusel být klíčovým hráčem večera, ale podával vyrovnanější výkony. Má schopnosti stát se opravdu velkým gólmanem,“ dodal.

Jedna hvězda už září v útoku. Clayton Keller v minulé sezoně v 82 zápasech nasbíral 86 bodů (37+49) a také nový ročník rozjel skvěle. „Mají několik velice rychlých hráčů. Pořád jsou v pohybu, vyrážejí do útoku,“ prohlásil po střetu s Coyotes trenér poražených Blues Craig Berube. Vedle Kellera zmínil ještě jeho parťáka z prvního útoku Nicka Schmaltze. „Vyrostli v opravdu dobré hráče, kteří tvoří hru a dávají góly.“

Arizona navíc v létě dobře posílila. Je za tím vidět systematická práce generálního manažera Armstronga. Kouč Tourigny rád mluví o větší hloubce kádru. „Očekáváme, že nás soupeři už budou brát vážně. Vědí, že jsme lepší tým. Jsme známí tvrdou prací. Nyní máme mladé talenty i veterány. A větší hloubku, kterou využijeme,“ vzkázal.

„Máme tu spoustu nových tváří, což je pro nás jeden z největších rozdílů. Prostě musíme a chceme udělat ten krok vpřed a vyhrávat. To vám řekne každý v naší kabině,“ přidal se na webu nhl.com/cs Vejmelka.

Ještě dál jde 19letý nováček Logan Cooley, loňská trojka draftu. „Myslím, že hodně lidí budeme šokovat tím, jak dobrý hokejový tým vlastně jsme,“ řekl šikovný centr, který v prvních pěti zápasech po příchodu z univerzitní ligy posbíral čtyři asistence. Všechny v přesilovce, což je nyní nová zbraň Coyotes.

„Určitě budeme usilovat o místo v play off,“ nepochybuje Cooley.

Že by klub z arizonské pouště byl nakonec přece jen cool místem pro hokej?

Arizona Coyotes Vše o klubu ZDE