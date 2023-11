NHL ONLINE: Dostál vs. Vejmelka. Souboj gólmanů. V akci Vrána a Faksa

Čtyři zápasy NHL tentokrát nabídne noční hokejový program, ve kterém nechybí představení českých hokejistů. Zajímavý souboj maskovaných krajanů nabízí duel Anaheimu proti Arizoně, ve kterém by se měli postavit do branek Lukáš Dostál a Karel Vejmelka. Do sestavy St. Louis se na hřišti Colorada vrací útočník Jakub Vrána, který strávil poslední dva duely jako zdravý náhradník. Radek Faksa v dresu Dallasu startuje v Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.