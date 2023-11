ANALÝZA: Dostál předčil i Bedarda. A je jedním z nejlepších brankářů NHL!

Anaheim zažívá povedený vstup do sezony, když v deseti zápasech šestkrát zvítězil. Výrazně se na tom podílel Lukáš Dostál, který byl u pěti výher. Český gólman od startu sezony předvádí nadstandardní výkony, čehož si všimla i samotná NHL. Vyhlásila ho nováčkem měsíce října. A jak si vede mezi všemi gólmany ligy? Zatím patří do top desítky.

V předsezonním preview jsme doporučili Lukáše Dostála sledovat. Kvůli jeho potenciálu a šanci stát se jedničkou Ducks. Očekávali jsme, že tento krok přijde až v další sezoně, ale zdá se, že Dostál na nic nečeká. Podává lepší výkony než John Gibson a pomalu, ale jistě přebírá post jedničky už nyní.

V říjnu odchytal pět utkání, čtyřikrát zvítězil. Pochytal 94,2 % všech střel, chytil více než pět gólů navíc oproti očekávání a zaslouženě byl vyhlášen nejlepším nováčkem měsíce. A to i v konkurenci hráčů jako jsou Connor Bedard, Mason McTavish, Logan Cooley či Bobby Brink.

Třiadvacetiletý brankář předchozí dva ročníky převážně odchytal na farmě v San Diegu. Zasáhl do 74 utkání a v kolonce statistiky úspěšných zákroků zapsal hodnotu 91,4 %. Dostal šanci i v NHL. Ve 23 duelech si udržel číslo nad 90 %. Vedení Kačerů dobře ví, že v něm má poklad. I proto mu v červenci nabídli kontrakt na dva další roky.

Excelentní start

Lukáš Dostál zažívá vynikající vstup do sezony. V šesti zápasech chytil téměř už šest gólů navíc oproti očekávání. To ho řadí na 5. místo mezi všemi brankáři NHL! Pro porovnání: alespoň jeden start v tomto ročníku si připsalo už 69 brankářů.

Ve statistice ‚chycené góly nad očekávání‘ si zatím lépe vedou pouze Jeremy Swayman z Bostonu (7,5), Joseph Woll z Toronta (7,4), Jonas Johansson z Tampy Bay (6,6) a Thatcher Demko z Vancouveru (6,1).

V čem tkví síla Lukáše Dostála? Je nadstandardně úspěšný proti vysoko nebezpečným střelám. Čili v nejtěžších situacích. S hodnotou 3,34 chycených gólů navíc mu patří 11. místo mezi 69 brankáři.

Není tajemstvím, že John Gibson se po celou kariéru potýká s častými zdravotními problémy. Jinak tomu není ani nyní, když musel proti Pittsburghu po první třetině odstoupit z důvodu zranění. To jen zvyšuje šance Lukáše Dostála, aby si vydobyl pozici jedničky Ducks už v tomto ročníku.

Anaheim naopak může uvažovat nad výměnou Gibsona. Třicetiletý gólman měl údajně prohlásit, že by se rád dostal do týmu, který má šanci na Stanleyův pohár. Nelze se mu divit. Celou kariéru doposud zasvětil právě Kačerům, se kterými se do vyřazovacích bojů podíval naposledy v roce 2018.