NHL ONLINE: Jiříček proti LA, Vladař do akce. Češi ze San Jose v New Yorku

Tomáš Hertl v zápase proti New Jersey • Reuters

Noční program NHL tentokrát nabízí osm zápasů, ve kterých nebudou chybět čeští hokejisté. David Jiříček v dresu Columbusu nastupuje proti Los Angeles. Ottawa s Dominikem Kubalíkem v sestavě hostí New York Rangers. Na ledě New York Islanders startují krajané Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta v barvách San Jose. Gólman Daniel Vladař chytá v brance Calgary proti Minnesotě. Anaheim, za který bojuje Radko Gudas, hraje s Coloradem. Filip Hronek bránící Vancouveru čelí New Jersey s Ondřejem Palátem či Vítkem Vaněčkem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.