Seattle zažil nirvanu pod širým nebem. Gólman Daccord přepsal historii NHL

Zápas pod názvem NHL Winter Classic se hrál popatnácté a gólman Seattlu vychytal vůbec první shutout v jeho historii. Ze všech 39 utkání na otevřeném kluzišti se to povedlo popáté. Joey Daccord v pondělí završil památný den ve Smaragdovém městě perfektním výkonem. Eeli Tolvanen dal gól a připsal si asistenci, trefili se ještě Will Borgen a Yanni Gourde.

„Moc dobře jsme si uvědomovali, co tohle utkání znamená pro nás i pro celé město. Do sezony jsme nevstoupili dobře, ale teď jsme se dostali na vítěznou vlnu a daří se nám. V těchto výkonech musíme pokračovat,“ zmínil obránce Adam Larsson.

Seattle žil desítky let americkým fotbalem. Tým Seahawks vyhrál v roce 2013 Super Bowl, v „zeleném“ městě je ve sportu jednička. Profesionální hokej měl dlouhou pauzu. Trvala od roku 1924, kdy zanikli Seattle Metropolitans, devět sezon jeden z nejúspěšnějších celků západní Pacific Coast Hockey League. V roce 1917 jako první tým se sídlem ve Spojených státech získali Stanley Cup, ve finále porazili Montreal Canadiens z tehdejší NHA.

O Pohár bojovali celkem třikrát. Dalším celkem, který ho může získat, je Kraken, jehož vypustili do NHL v roce 2021. Tým si rychle si získal přízeň bezmála milionového města, hokej má stále větší prestiž. Lidé si ho oblíbili a každý úspěch jejich náklonnost prohlubuje. V pondělí udělal v Seattlu další důležitý krok.

„Hokej je tady trochu nový, ale rychle se zabydlel. Máme skvělé fanoušky, kteří nás podporují, a moc si toho vážíme,“ ocenil slovenský útočník Tomáš Tatar, jenž jednu sezonu působil taky ve Vegas. „Pro nás všechny je tohle vynikající zkušenost a parádní zážitek,“ dodal.

Kraken pokračují v úspěšném vstupu na profesionální scénu. Během tří let existence se ze Seattlu stalo hokejové město. Slavnostní duel pod širým nebem sledovalo z hlediště 47 313 diváků. Nešlo o rekord, ale měli vyprodáno. „Tyhle zápasy jsou úžasné. Nenacházím slova. Jsem nadšený, že jsem z toho mohl být, navíc máme dva body, které jsme chtěli,“ radoval se Tatar.

V zápase vystřelil třikrát na brankáře hostů Logana Thompson, Jiří Patera seděl jako náhradník na střídačce Vegas a do hry nezasáhl. „Místy mi to přišlo, jako by se hrál zápas play off. Když jsem viděl, jak jsou lidé nadšení, byl to naprosto fantastický pocit. Především kvůli nim jsem rád, že jsme to takhle dali,“ přiznal domácí gólman Philipp Grubauer, jemuž v účasti zabránilo zranění.

„Máme nejlepší fanoušky na světě,“ prohlásil 27letý Daccord, jenž měl v hledišti rodinu a spoustu známých. „Je neuvěřitelné, jak silně nás podporují. Když jsem během zápasu slyšel jejich skandování, měl jsem úžasný pocit. Je to něco, o čem jako sportovec sníte. Jsem nadšený, že se mi to splnilo zrovna v takovém utkání,“ řekl hrdina Winter Classic.

Návštěvy na NHL Winter Classic

2008 Buffalo – Pittsburgh (1:2 sn) - 71 217

2009 Chicago – Detroit (4:6) - 40 818

2010 Boston – Philadelphia (2:1 pp) - 38 112

2011 Pittsburgh – Washington (1:3) - 68 111

2012 Philadelphia – NY Rangers (2:3) - 46 967

2014 Detroit – Toronto (2:3 sn) - 105 491

2015 Washington – Chicago (3:2) - 42 832

2016 Boston – Montreal (1:5) - 67 246

2017 St. Louis – Chicago (4:1) - 46 556

2018 Buffalo – NY Rangers (2:3 pp) - 41 821

2019 Chicago – Boston (2:4) - 76 126

2020 Dallas – Nashville (4:2) - 85 630

2022 Minnesota – St. Louis (4:6) - 38 519

2023 Boston – Pittsburgh (2:1) - 39 243

2024 Seattle – Vegas (3:0) - 47 313