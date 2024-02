Crosby útočí na MVP: proti Flyers zase zářil, chce s Pittsburghem do play off

Proč se mu proti Flyers tolik daří, nedokáže vysvětlit. „Je jasné, že mezi týmy vládne obrovská rivalita. Bylo to tak dávno předtím, než jsem tady začal hrát. Vyplývá to i z jejich stylu. Jsou ostří a tvrdí, pořád do toho jdou,“ pravil uznale Crosby. S Philadelphií se střetl už v 87 zápasech a nasbíral v nich 129 bodů (55+74). Žádný jiný hráč v historii ligy jich proti tomuto soupeři nenasbíral tolik jako on.

S Flyers se střetává často, velmi dobře je zná. Může to být taky emocemi, jež řežby celků z Pensylvánie provázejí. Ale hlavně tím, že Crosby je pořád vynikající. Dlouholetý lídr Penguins se sám nikdy moc nezabýval tím, proč a jak co dělá. V hlavě nosí plno jiných věcí. Třeba co udělat, aby s týmem ještě proklouzl do play off.

Penguins za předchozích 18 sezon Crosbyho éry v NHL nepostoupili do vyřazovacích bojů jen dvakrát. Letos se může klidně stát, že budou chybět podruhé za sebou. Jeho kariéra je příběhem šampiona. Vyhrál, co se dalo. Čtyřikrát dovedl Pittsburgh do finále Stanley Cupu a třikrát vyhrál. Má dvě zlaté z olympiády, jednu z mistrovství světa, zvítězil ve Světovém poháru.

Stal se ikonou a srdcem Penguins. Řadí se k velikánům NHL. Šestkrát se přehoupl přes stovku bodů, z toho čtyřikrát v prvních pěti sezonách kariéry, než ho začala dusit zranění a otřesy mozku. Dvakrát si vystřílel Maurice Richard Trophy za nejvyšší počet gólů a dvakrát Art Ross Trophy za produktivitu. Dvakrát získal i Hart Trophy pro nejplatnějšího hráče a hned sedmkrát se ocitl v trojici finalistů. Třikrát přebíral Ted Lindsay Trophy coby nejlepší hokejista podle hráčů, dvakrát ho vyhlásili MVP play off.

Jakmile šlo o všechno, nastal jeho čas. Jako teď, kdy se cesta do jarní prodloužené sezony začíná zužovat. Do toho se v polovině února zranil Jake Guentzel. Ale Crosby i v 36 letech prožívá další skvělý ročník a teď ještě zařadil ze čtyřky na pětku. V prvním utkání bez klíčového křídla zasadil Chicagu dva údery. Neztrácel čas a předvedl, o koho se Penguins můžou v těžkých chvílích opřít, zase se za ně rve ze všech sil. Jako už mnohokrát.

V neděli proti Philadelphii dal Crosby svůj 32. gól v sezoně a zničil Flyers jako nikdo jiný. Ze hry odstoupil jeho další parťák Bryan Rust. Penguins neklesají na mysli. Hodně napoví příští zápasy ve Vancouveru, Seattlu, Calgary a Edmontonu. Crosby opět převzal otěže. Od něj nic nového. „Vítězství v posledním utkání bylo důležité a během tripu na něj chceme navázat. Víme, že před sebou máme velkou výzvu. Od této chvíle musíme jen sbírat body,“ řekl poté, co si zvýšil osobní skóre proti Philadelphii.

Začátkem sezony se vážně rozebíralo, zda by si Crosby ještě zasloužil Hart Trophy. Tyto řeči sice na nějakou dobu utichly, ale pokud dokáže sám vytáhnout Penguins zpátky do play off, není pochyb, že diskuse vzplanou znovu. Loni Pittsburghu účast utekla o jediný bod, který ztrácel na Floridu. Panthers se pak prodrali až do finále Stanley Cupu.

Mluví se rovněž o tom, zda Crosby v čase, který mu zbývá, bude chtít ještě vyhrát a jestli by šel jinam, pokud by to s Pittsburghem nevyšlo. Sportovnímu webu The Athletic se svěřil, že se nic nemění. Doufá, že kariéru dokončí v Pittsburghu.

Dvanáctiletá smlouva, kterou Crosby podepsal v červenci 2012, vyprší po sezoně 2024/25. Její podstatná část byla vyplacena předem, Crosby už druhým rokem bere 3 miliony dolarů (asi 70 milionů korun). Žádné výkonnostní ani podpisové bonusy, nic. Tři mega, toť vše. V 55 zápasech si připsal 60 bodů, hraje přes dvacet minut. Za tyhle peníze je nejhodnotnějším hráčem v lize.

Uplynulo něco přes týden, co si Crosby v Pittsburghu zatrénoval s Jaromírem Jágrem, jemuž pak slavnostně vyvěsili dres s číslem 68. Vedle něj, 66 velkého Maria Lemieuxe a 21 tragicky zesnulého Michela Briera bude pod střechou jednou viset jeho číslo 87. Osud klubu na sebe vzal už mockrát. Zase v sobě našel novou a vyšší úroveň dominance. Není člověk, který něco řekne a něco jiného si myslí. Pokud tvrdí, že zůstane Tučňákem až do konce, chce dožít v Pittsburghu.

Zase dělá všechno, aby tým došel co nejdál. Klub se vynasnaží, aby zůstal co nejdéle konkurenceschopný se stávajícím jádrem kolem Crosbyho. Až potom provede, co se stalo už dvakrát. Spadne na dno a bude doufat, že dostane další šanci získat první volbu v draftu. A že nabídka bude podobná jako v letech 1984 a 2005, kdy se stali jedničkami Mario Lemieux a Sidney Crosby.

Histroické bodování Penguins

(počet zápasů / body)

Mario Lemieux - 915 / 1723 (690+1033)

Sidney Crosby - 1245 / 1562 (582+980)

Jevgenij Malkin - 1118 / 1273 (487+786)

Jaromír Jágr - 806 / 1079 (439+640)

Kris Letang - 1060 / 727 (163+564)