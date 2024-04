NHL ONLINE: Kämpf pálil! Zohorna je po čtvrt roce zpět, hraje Rutta

Hned deset zápasů si NHL přichystala v noci ze čtvrtka na pátek, o krajany proto není nouze. Jiří Smejkal vyrazil spolu s Ottawou na led Tampy Bay, kde s parťáky získal vítězství 3:2 po nájezdech. V Torontu se David Kämpf gólem podílel na střetu s Ondřejem Palátem z Devils, hosté po přestřelce slavili poměrem 6:5. Stejným výsledkem v prodloužení zabojoval o play off Pittsburgh s útočníkem Radimem Zohornou, který se vrátil do sestavy po čtvrt roce. Výhru má i Lukáš Rousek z Buffala, naopak David Jiříček byl u jednoznačného pádu Columbusu 0:4 na Floridě. Gól nedal ani Dallas útočníka Radka Faksy. Hraje ještě Jan Rutta ze San Jose, do brankoviště Kings by mohl vplout David Rittich. Sledujte ONLINE přenosy ze všech zápasů na iSport.cz.