Záchranář Roy. Bouřlivák chtěl vše, ale prozřel. Islanders naučil vyhrávat

Trenérský uragán Patrick Roy pomohl New York Islanders probrat se a postoupit do play off NHL • twitter.com

Legendární brankář Patrick Roy se stává novým trenérem New York Islanders • profimedia.cz

Legendární brankář Patrick Roy na střídačce New York Islanders • ČTK / AP / Jim Rassol

Patrick Roy opět na scéně! Po osmi letech se vrací jako trenér do NHL • profimedia.cz

Legendární brankář Patrick Roy na střídačce New York Islanders • profimedia.cz

Trenér Patrick Roy (vpravo) dotáhl New York Islanders k postupu do play off, což se před jeho nástupem od týmu moc nečekalo • profimedia.cz

Gólmanská legenda Patrick Roy na střídačce vzkřísil New York Islanders • twitter.com

Patrick Roy se s New York Islanders řítí do play off NHL • profimedia.cz

Trenérský uragán Patrick Roy pomohl New York Islanders probrat se a postoupit do play off NHL • twitter.com

Masáž srdce se vydařila. Trenér Patrick Roy při návratu do NHL probral New York Islanders ze sportovního komatu. Mužstvo, které v polovině základní části dle analytických výpočtů mělo jen 24% šanci na postup do play off, bylo po úterní noci pevnou součástí party bojující o Stanley Cup. Rošáda koučů z 20. ledna přinesla kýžený efekt, tým z Elmontu čeká odveta s Carolinou. „Jsme tam! A máme šanci,“ hlásil odhodlaně útočník Cal Clutterbuck.

Čtyři pády v řadě, ponurá nálada v šatně i ztráta na ledě slabého Chicaga. Základní premisy rozhodnutí típnout angažmá Lanea Lamberta. Po 45 zápasech ho na střídačce Islanders nahradil Patrick Roy, brankářská modla s předchozí trenérskou zkušeností z Colorada. Ale taky svéráz, který se pod Skalistými horami neloučil nejvhodnějším způsobem.

„Každý se ho bál najmout, protože si mysleli, že bude chtít dělat v klubu úplně všechno,“ vzpomínal později pro deník Sport Jan Hejda, bývalý zadák i svěřenec temperamentního stratéga.

Roy k Avalanche přišel v době jejich ohromného soužení a neutuchajících veletočů. Hned v první sezoně na nejvyšší úrovni je ovšem dovedl k 52 vítězstvím, získal Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra. „Než přišel, byli jsme u konce tabulky, další ročník se všechno změnilo. Získali jsme pocit, že jsme neporazitelní,“ popsal Hejda.

Kouč nabyl dojmu, že by měl rozhodovat i o uklízečích. Cítil se nedoceněný, odešel. Právě proto navzdory nepopiratelným kvalitám dlouho sháněl štaci mezi elitou. Až letos po něm sáhli v krizi ponoření borci z New Yorku. Podnikli poslední marný pokus posunout tým do vyřazovací fáze. Troufalý plán vyšel, když Isles vyhráli sedm z posledních osmi klání.

„Od plic jsme si zakřičeli. Hodně lidí nám říkalo, že to nedokážeme, že jsme moc pomalí, staří, všechno špatně. Ale my to zvládli,“ rozplýval se Clutterbuck po výhře 4:1 nad Devils, která Islanders posunula do bezpečí. Na Východě odrazili snahy Capitals, Red Wings, Penguins i Flyers.

PATRICK ROY JAKO TRENÉR Québec Remparts (QMJHL, 2005-2013, 2018-2023) Colorado Avalanche (NHL, 2014-2016) New York Islanders (NHL, 2024-?)

Čím Roy Newyorčany nakopl? Naprosto překopal jejich defenzivní zvyklosti. Za Lamberta byl tým až na 31. místě v rámci všech střeleckých pokusů, které soupeřům dovolil vyslat směrem ke své brance. Průměrně jich bylo 68 na utkání, což se samozřejmě neblaze projevilo na výsledcích.

Důvodem chabé vizitky se stala zejména pasivita. Nový trenér naordinoval osobní obranu, více agresivity, snažil se snížit čas, který trávili ve vlastním pásmu. To neslo své ovoce nejen statisticky, ale hlavně výsledkově.

„Taky už nás tolik neovlivní, když dostaneme gól nebo dva. V tom vidím značný rozdíl, ještě větší než ve strukturálních změnách. Jsem extrémně pyšný, naučili jsme se vyhrávat,“ sypal ze sebe Roy ve vyjádření pro The New York Post.

Jeho další devizou jsou intuitivní tahy. Když na to přijde, nebojí se brankáře odvolat deset minut před koncem utkání. Cítí krev, tak zariskuje.

V předchozích zápasech Islanders vázla přesilovka, trenér překopal její složení a dal šanci rozehrávajícímu obránci Mikeovi Reillymu. Toho v průběhu sezony jako nepotřebného odhodila Florida. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat, Američan v početní převaze proti New Jersey nahozením pomohl k vítěznému gólu Kylea Palmieriho. Skvostný manévr!

„Všichni jsme si uvědomili, jak jsme blízko, abychom play off udělali. Začali jsme si věřit, každým zápasem je to lepší, budujeme sebevědomí,“ ocenil brankář Semjon Varlamov, pravděpodobná jednička pro nadcházející play off.

V úvodním kole čeká klub z New Yorku loňský přemožitel: Carolina. Favorit odvety je zjevný, nicméně Isles se současnou fazonou mohou Hurricanes s útočníkem Martinem Nečasem šokovat. Roy je určitě připraví.

New York Islanders Vše o klubu ZDE