Hronek v ráži. Tahal se s Klapkou, pak si rýpl do rivala: Za dva dny dovolená!

Kamera s mikrofonem zachytila Filipa Hronka v průběhu druhé třetiny, kdy si Canucks šli za poklidného stavu 3:0 pro vítězství v souboji s Calgary. Na hráče Flames, konkrétně zřejmě na beka Rasmuse Anderssona, Čech z Vancouveru zahlásil, že už ve čtvrtek se mohou těšit na prázdniny. „Je mi vás líto,“ ironicky přidal nejproduktivnější český obránce v probíhající sezoně NHL. Odpovědi z hráčské lavice se nicméně nedočkal...

Hronek bezprostředně reagoval na hromadnou potyčku mezi střídačkami, do které se také zapojil. V šarvátce se dokonce trochu potahal s českým čahounem Adamem Klapkou, kterého Calgary na závěr základní části povolalo z farmy. Když pak komentátoři vyslechli elitního zadáka Canucks, nestačili se divit, jak se nemazal s týmem, jemuž zbývá poslední utkání ročníku.

Šlo o nevinný rýpanec, nebo byl Hronek k soupeři až neuctivý? Nejen nad těmito otázkami momentálně přemýšlí lidé na sociálních sítích, kde se nyní stalo žhavým hitem právě video s českým zadákem. V hokeji je ústní provokování zcela běžné, všechny rýpance se ale nedostanou do éteru. Hronkovo ostré připomenutí ovšem ano.

Zatímco některé fanoušky Hronkův „trash talk“ velice pobavil a ukázal tak jeho velké sebevědomí před premiérovým play off, jiní uživatelé si myslí, že by měl místo rýpání spíš zachovat pokoru.

I když reprezentační obránce prožívá v NHL týmově i individuálně zatím nejpovedenější sezonu, v 81 zápasech si připsal 48 bodů za pět gólů a 43 asistencí, nesmí zapomenout, že boje o Stanley Cup si ještě nikdy nezahrál. „Tak jen abys ty dovolenou neměl za dva týdny,“ stojí v jedné z reakcí.

Vancouver si vítězstvím nad Calgary, o kterém rozhodl již v první třetině, zajistil triumf v Pacifické divizi. „Kluci odvedli velký kus práce za celou sezonu. Přiznejme si to, nikdo by nás netipoval, že vyhrajeme divizi. Hráčům tedy patří hodně zásluh,“ chválil trenér Canucks Rick Tocchet své svěřence. „Zápas nebyl zrovna žádný Picasso, ale musíte brát pozitiva. Vyhráli jsme Pacifik, takže jsem opravdu šťastný za kluky. Je to velká čest a kluci by si to měli užít.“

V kanadském klubu by mohli ještě pomýšlet na ovládnutí Západní konference, Vancouver by ovšem musel na závěr základní části bezpodmínečně porazit Winnipeg a spoléhat na porážku Dallasu se St. Louis. Ještě tak není jasné, koho Canucks vyzvou v prvním kole play off, do kterého postoupili po třech letech.

