NHL ONLINE: Hronek může odskočit do trháku. Capitals hrozí vyřazení

New York Rangers chybí už jen krok k postupu do další fáze Stanley Cupu • ČTK / AP / Tom Brenner

Ve zběsilém tempu pokračuje play off NHL dalšími čtyřmi zápasy úvodního kola. K postupu do další fáze se mohou výrazně přiblížit hokejisté Vancouveru s českým obráncem Filipem Hronkem v souboji s Nashvillem. Do trháku může odskočit také Colorado v duelu s Winnipegem. New York Rangers mohou v noci stvrdit postup proti Washingtonu, nad kterým vedou 3:0 na zápasy. Los Angeles se pokouší srovnat stav série s Edmontonem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.