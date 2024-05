SESTŘIH: Další výprask Bostonu, Laukův premiérový gól nestačil

Hokejisté Bostonu se dostávají do nepříjemné pozice. Ve třetím utkání druhého kola play off NHL na domácím hřišti prohráli 2:6 s Floridou, která se tak dostává do vedení 2:1. Panthers o cenné výhře rozhodli díky čtyřem využitým přesilovým hrám. Výprask Bruins, kteří podobnou prohru kousali i ve druhé bitvě (1:6), mírnil premiérovým gólem ve vyřazovací části český útočník Jakub Lauko. Asistenci si na druhé trefě týmu připsal David Pastrňák. Edmonton vyhrál 4:3 v prodloužení ve Vancouveru a srovnal stav série na 1:1.