SESTŘIH: Florida na úvod finále uspěla. Bobrovskij slavil čisté konto

Edmonton nezúročil střeleckou převahu 32:18, domácí ubránili i nejproduktivnější duo play off, kterými jsou Connor McDavid a Leon Draisaitl. Kanadský tým přiváděl k šílenství zejména Bobrovskij, jenž zastavil i tři úniky.

„Hodně věcí se mi líbilo. Moc jsme jim toho nedovolili, ale do čeho jsme je pustili, to bylo nebezpečné,“ uvedl McDavid. „Základem naší hry je bruslení, dostávat puky do útočného pásma, napadání. Většinu zápasu jsme tlačili a měli více ze hry. Když budeme pokračovat ve stejných výkonech, tak jsme optimisté,“ doplnil Zach Hyman.

Florida udeřila dvakrát ze svých prvních pěti střeleckých pokusů. V souboji elitních formací zakončil po pasu Barkova rychlý výpad Verhaeghe a otevřel skóre. Na něj navázal střelou před brankou Rodrigues. Výhru pojistil pět sekund před koncem Luostarinen střelou od červené čáry.

Bobrovskij je ve věku 35 let a 262 dní nejstarším gólmanem, který vychytal v úvodním finále čisté konto. Rekord držel Patrick Roy z roku 2001 (35 let, 233 dní). „Pro tyhle chvíle žiju. Byla to zábava. Užil jsem si každou sekundu,“ řekl Bobrovskij.

Hráči nejčastěji označovali jeho výkon jako neskutečný. „Zejména v úvodu nás hodně podržel,“ uvedl lídr Floridy Matthew Tkachuk. „Hráli jsme celý zápas úžasně. Bob ale chytal ohromně. Hlavně díky němu vyhráli,“ uvedl gólman Edmontonu Stuart Skinner, který zastavil 15 střel. Už před sérii se odborníci shodovali, že mezi oběma týmy je největší rozdíl právě na brankářském postu, kde mají Panthers navrch.

Přitom už v úvodním střídání Bobrovskij špatně rozehrál, ale Hyman chybu nepotrestal a trefil ruského brankáře do masky. Po inkasovaném gólu byl Edmonton ve zbytku třetiny nebezpečnějším týmem. V největších šancích se dostali do úniku Henrique a Nugent-Hopkins, ale domácí brankář zasáhl v obou případech levým betonem.

Florida ubránila v úvodu prostřední třetiny oslabení i se štěstím, protože Hyman přestřelil odkrytou branku. A v čase 22:16 odskočila na rozdíl dvou gólů: Bennett získal při napadání puk a posunul jej před branku, odkud se prosadil Rodrigues.

Aktivnější Edmonton dostal v polovině zápasu puk do branky, kam jej po Janmarkově úniku dotlačil Brown. Rozhodčí ale předtím přerušil hru a okamžitě rozpažil. Domácím hráčům se navíc nelíbil Brownův důraz, a tak se na ledě strhla hromadná strkanice. Vzápětí po Bennettově faulu minul Nugent-Hopkins v přesilové hře odkrytou branku.

Florida spoléhala ve třetí třetině na zodpovědnou obranu a až na výjimky nepouštěla Edmonton do větších šancí. V zápase se prezentovala i důraznou hrou, na počet hitů vyhrála 63:35. Nejvíc jich nasbíral Bennett (11), který ve druhé třetině poslal k ledu i McDavida. Kapitán Oilers si z toho souboje odnesl krvavý šrám na bradě.

Další radost domácích fanoušků zařídil v závěru Luostarinen. Florida, která loni podlehla ve finále Vegas v pěti zápasech, tak zahájila vítězstvím svůj boj o zisk prvního Stanley Cupu v klubové historii.

„Je to jen jeden zápas, ale vždy chcete začít výhrou, zejména doma. Hráli dobře. My jsme taky hráli dost dobře na to, abychom zvítězili. Ubojovali jsme to, v obraně jsme si vedli výborně,“ pronesl Tkachuk.