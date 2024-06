Mauricovo třetí finále. Tady nejsme u Oprah. Kouč Floridy ví, kdy nakopnout

Na to, že mu je 57 let, se v NHL pohybuje dlouho. Paul Maurice v lize koučoval 1848 zápasů. Víc zvládl jen Scotty Bowman. Zatím však nemá Stanley Cup. Prožívá třetí finále, dvakrát neuspěl. „S věkem získáte jiný pohled na život, co je důležité a cenné. Potřebuju vyhrát. Nezmění se tím část mého života, jež s hokejem vůbec nesouvisí. Ale takhle to cítím,“ řekl kouč Floridy před sérií.

První práci dostal v Hartfordu v roce 1995 a v osmadvaceti se stal druhým nejmladším koučem NHL v historii. V klubu Paul Maurice zůstal i po přestěhování do Caroliny. Během prvních sedmi sezon nezískal moc zkušeností s play off. Whalers a pak Hurricanes buď nepostoupili, nebo končili v prvním kole. V roce 2002 se s týmem poprvé probil do finále Stanley Cupu. Prohrál s Detroitem, nabitým hvězdami jako Yzerman, Fjodorov, Hull, Lidström či Hašek.

Úspěch v play off se Mauricovi vyhýbal, i když se na dvě sezony přesunul do Toronta a poté se na další čtyři roky vrátil do Caroliny. Po sezoně v ruském Magnitogorsku zakotvil ve Winnipegu a tým pozvedl. Jets čtyřikrát postoupili do vyřazovacích bojů, jenže v prosinci 2021 Maurice odstoupil s odůvodněním, že šatna potřebuje slyšet nový hlas a že už dal klubu, co mohl.

V odstávce nevydržel dlouho. Jednou takhle v létě rybařil, když zavolal Bill Zito. Generální manažer Floridy mu hned nenabízel místo. Chtěl zjistit, jestli má Maurice zájem vrátit se na střídačku NHL. „Potom jsme se začali bavit o hokeji a bylo hotovo,“ vyprávěl Maurice.

Tým sezonu před jeho nástupem získal Presidents Trophy a poprvé od roku 1996, kdy hrál finále Stanley Cupu, postoupil aspoň do druhého kola play off. Pod Mauricem vyhrála Florida o 16 zápasů míň a pohoršila si o 30 bodů. „Za jediný ročník se mi podařilo snížit jejich počet na 92. Geniální,“ smál se kouč s odstupem času. Ale po nepříliš vydařené základní části však Panthers senzačně vyřadili Boston a Toronto, smetli Carolinu a prošli do finále. V něm podlehli v pěti zápasech Vegas.

Některé týmy zažívají po dlouhém tažení play off v následující sezoně kocovinu. Panthers však po rozpačitém startu vyhráli Atlantickou divizi, v prvních třech kolech vyřazovací části utlumili hvězdy soupeřů a po roce jsou opět ve finále. Tentokrát proti nim stojí Edmonton Oilers.

Už během sezony působili Panthers vyzráleji, do zápasů stále vnášejí dost fyzické síly, ale chytřejším způsobem a jsou taky disciplinovanější. Zapůsobilo něco jako Mauricův efekt, hráči pochopili vzkaz svého kouče, zároveň si uvědomují, co pro tým znamená.

„Úžasný trenér. Nejlepší, jakého jsem měl. Mám k němu obrovský respekt a myslím, že všichni ostatní taky. V první řadě chcete vyhrát kvůli sobě a spoluhráčům vedle vás. Zároveň vidíme, co to znamená pro člověka jako Paul. Víme, co pro nás za poslední dva roky udělal. Určitě to chceme získat i pro něj,“ prohlásil Matthew Tkachuk.

K Mauricovým nástrojům patří i humor. Používá ho za všech situací, ať mluví s hráči nebo s médii. Umí obratně vtipkovat nebo ironizovat sám sebe, aby zmírnil napětí. Pokud je to nutné, dovede i vzplát. Ale dělá to vyváženě, což hráčům sedí a dlouhodobě na ně má pozitivní vliv.

„Je opravdu dobrý v odhadu nálad v kabině, ví, co potřebujeme a kdy to potřebujeme. Ví, kdy má atmosféru odlehčit a kdy tým musí nakopnout do zadku. Celou sezonu byl neuvěřitelný a opravdu si užívám, že pro něj můžu hrát,“ líčil další útočník Evan Rodrigues.

I novináře kouč Floridy pobavil, když se ptali, co soudí o zákroku na Aleksandra Barkova, který po střetu s edmontonským Leonem Draisaitlem odstoupil ve druhém utkání ze hry a už se nevrátil. „Tady nejsme na Show Oprah Winfreyové. Na mém pocitu nezáleží. Liga všechno sleduje. Podívají se na každý hit,“ pravil Maurice.

Následoval dotaz, zda má o kapitánovi Panthers další informace. „Ne,“ řekl suše a pak pokračoval. „Byl na bar micva u sousedů. Nechtěl zklamat děti,“ řekl s kamennou tváří Maurice. „Horní nebo dolní část?“ zazněla další otázka na charakter Barkovova zranění. „Bar micva probíhal na dvou podlažích. Bylo to velké,“ ukázal názorně rukama, jakože nahoře i dole.

S 869 výhrami v základní části NHL se Maurice řadí mezi trenéry na čtvrté místo v historii. Většího počtu vítězství dosáhli Scotty Bowman, Joel Quenneville a Barry Trotz. Všichni mají prsteny za Stanley Cup, Bowman dokonce rekordních devět a „Q“ tři. Maurice prožívá své třetí finále. Dvakrát už byl blízko. Teď se chce stát trenérem, který s týmem vyhraje v play off 16 zápasů. „Jsem v tom třicet let. Nezlobil bych se, kdybych vyhrál,“ řekl. Po dvou zápasech ho od triumfu dělila už jen dvě vítězství.