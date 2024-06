Tulák Perry popáté ve finále, opět jinde. Zlomí ještě s Oilers prokletí?

Corey Perry je zpátky ve finále Stanley Cupu. Hraje ho popáté a do historie se zapsal tím, že pokaždé nastoupil za jiný tým. Zatím jen jednou vyhrál. Pohár získal v roce 2007 s Anaheimem ve své druhé sezoně v NHL. Od té doby se mu nepodařilo zvítězit. Letos postoupil s Edmontonem. Nikdo neřešil, zda to byla pro Oilers dobrá či špatná zpráva. „Stalo se hodně věcí, zažil jsem vzestupy a pády. V sezoně nastaly temné časy, ale teď jsem na tom opačně. A jsem nadšený, že tu můžu být,“ svěřil se 39letý útočník.

Do finále se vrátil v roce 2020 s Dallasem a za rok s Montrealem. V obou případech jeho tým podlehl Tampě Bay. Jako by na něj byla uvalena kletba. Když následně podepsal s Lightning a potřetí za sebou se probil do rozhodující série, prohrál znovu. Letos pomohl do finále Edmontonu. Po třech zápasech však schází poslední krok k triumfu soupeřům z Floridy.

Za 19 sezon v NHL zažil Corey Perry téměř všechno. Hned tak něco ho nerozhází. „Byly sezony, kdy jsem vůbec neměl šanci bojovat o Stanley Cup. Končili jsme v prvním, druhém, třetím kole a říkali si, že příště to snad bude lepší. Takhle se to táhlo dvanáct, třináct let, pořád dál. Člověk nikdy neví, kdy se vrátí,“ přemítal.

Do toho se přimíchaly i zcela jiné starosti. Sezonu zahájil Perry v Chicagu, kam ho z Tampy Bay vyměnili za volbu v sedmém kole letošního draftu. Jedním z jeho poslání bylo stát se mentorem nováčka Connora Bedarda, jehož si tým vybral měsíc před jeho příchodem jako jedničku draftu 2023.