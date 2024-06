McDavid si vzal tým na záda. Získá MVP, i když nevyhraje Stanley Cup?

Pro většinu hráčů NHL by čtyřbodový zápas ve finále Stanley Cupu, v němž navíc překonají rekord Wayna Gretzkyho, znamenal nejzářivější okamžik kariéry. Connor McDavid to dokázal podruhé jak nic. Zkrátka další zápas. Napřed sobota, pak úterý. Ve chvílích, kdy jde o všechno, ukazuje velikost, jaká snad nemá hranice. Hlavně díky jemu naděje Oilers na Pohár žije.

O víkendu překonal nejlepší záznam v počtu asistencí v jednom play off. V úterním pátém zápase se posunul už na 42 bodů, což je čtvrtý nejlepší výkon v historii po Gretzkym, který čtyřicítku překlenul třikrát (1985, 1988 a 1993) a Mario Lemieuxem (1991).

„Kdykoli mě s nimi srovnávají a dávají mě do stejné sféry, je to vždycky dobrá věc. Ale hlavně rád hraju play off. Miluju bojovat s touhle partou, bez nich by to nešlo. Je to zábavná jízda. Čeká nás další zápas, což je ale všechno, čeho jsme zatím dosáhli. Šanci hrát další duel,“ povídal McDavid poté, co si Oilers loupeží na Floridě vynutili šesté dějství.

V prostřední části si podruhé připsal tři body, což před ním nedokázal nikdo. Ani Gretzky, ani Lemieux, ani fenomenální bek Bobby Orr, jehož připomínal, když se v přesilovce vřítil do útočné třetiny, prokličkoval k brance mezi třemi hráči a nahrál na čtvrtý gól Corey Perrymu. Jen Bernie Geoffrion a Stan Mikita zažili do úterka takovou úrodu v jedné třetině dvakrát, ale nikoli ve stejném roce, natož dvou zápasech po sobě.

„Jsem jedině rád, že hraje za náš tým. Je neuvěřitelné, co předvádí. Jedna věc je udělat něco takového v padesátém zápase základní části a ve finále Stanley Cupu, kdy je vaše sezona na hraně. Provádět věci, jaké nikdo jiný nedokáže,“ prohlásil Connor Brown, který v oslabení otevřel skóre a dal jediný gól Edmontonu v utkání, v němž neměl prsty McDavid.

Ve stejné hale, kde si ho v roce 2015 vybrali jako jedničku draftu, prožil fantastický večer a v podstatě zařídil, že série ještě pokračuje. „Hodil si nás na záda. Ten chlap je nejlepší na světě, nic jiného se říct nedá. Nejvíc mě na něm ohromuje, že čím větší moment, tím větší výkon předvede. Jsme na pokraji vyřazení a on si připíše čtyři body ve dvou zápasech za sebou. To je v kostce celý on,“ žasl obránce Oilers Mattias Ekholm.

McDavid byl v play off pro Edmonton vším. Od pětibodového večera v úvodním duelu proti Los Angeles po heroické večery proti Floridě, po nichž Oilers míří k obratu v sérii. Pokud by ze stavu 0:3 otočili a získali Stanley Cup, o vítězi Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off nebude pochyb. Ale nejen jeho spoluhráči věří, že cena pro MVP play off mu náleží bez ohledu, jak všechno dopadne. „Je to jediný člověk, který bez ustání dokáže hrát na špičkové úrovni. Lidi zvenčí možná nepostřehnou všechno, co dělá, ale jeho přínos a vliv cítíme v každém zápase. Vždycky vytáhne něco navíc,“ uvedl obránce Brett Kulak.

Hráč poražených finalistů převzal Conn Smythe Trophy dosud pětkrát z 58 případů. Čtyřikrát ji dostal brankář, naposledy Jean-Sebastien Giguere z Anaheimu v roce 2003. Jediným takto oceněným hráčem v poli se stal Reggie Leach v roce 1976. S týmem Philadelphie sahal po vítězném hattricku, ale marně. V 16 zápasech však nastřílel 19 gólů, na jeho rekord se dotáhl pouze Jari Kurri, jenž o devět let později hrál za Edmonton o dva zápasy víc. McDavid se po Gretzkym může stát druhým hráčem historie, který se v play off podílel na víc než polovině branek svého týmu.

I Florida měla své favority. Do pátého zápasu. Jenže Sergej Bobrovskij v brance už nebyl tak obrovský a Aleksander Barkov dvakrát nezvládl zadání. Tedy být produktivní a zároveň utemovat McDavidovu lajnu. „Kdykoli jsme byli přitlačeni ke zdi, byl první, kdo nás dostal zpátky. Abychom uspěli, musí být nejlepší. A on nejlepší je,“ poznamenal Zach Hyman.

MacDavidov vládne produktivitě o deset bodů před Bouchardem, je o 20 bodů lepší, než nejúdernější hráč Panthers Matthew Tkachuk. Čím déle bude finále trvat, tím silnější bude McDavidova šance na cenu pro MVP. Ať vyhraje, nebo ne. Sám však má jediný cíl. Vyhrát Stanley Cup. O nic jiného tady nejde.

Nejvíc bodů v jednom play off