Nečas a rychlokvašky. Trend v NHL: přeplacený duch, či mazaná krádež

Carolina podepsala osmiletý kontrakt za 63,2 milionů dolarů s 22letým Sethem Jarvisem, který se stal chráněným volným hráčem. V NHL působí tři sezony. Není to jediná obří raketa pro mladého hráče, který ještě nedorostl hvězdné velikosti. Obránci Brocku Faberovi vyprší nováčkovská smlouva v příštím roce. Už nyní si ho Minnesota pojistila na dalších osm let za 68 milionů dolarů. Tenhle trend už dostal název. Chytré přeplácení. Co k němu kluby vede?