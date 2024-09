Brabenec se pomalu blíží do NHL. Ve Vegas mu pomáhá Hertl, radí i táta

Má před sebou druhý rok na farmě Vegas v Hendersonu, odkrojí druhou třetinu kontraktu s Golden Knights. Od Jakuba Brabence se očekává ofenzivní průlom kolem půl bodu na utkání, znovu o fous vylepšená fyzická hra, kvalitní defenziva. Zkrátka to, bez čeho se v NHL neobejdete. Ideální scénář? Pár uvítacích duelů v NHL. „Pokud jste od NHL krůček, nejradši byste tam naskočil hned a už se nevracel. Já vím, že tomu musím dát čas, zůstat trpělivý, pracovat na maximum. Věřím, že časem se dočkám,“ vypráví rozumně odchovanec brněnské Komety.

Co čekáte od nové sezony?

„Ze všeho nejvíc se na ni hodně těším, protože minulý rok byl pro mě těžší kvůli zraněním. S jedním jsem byl mimo skoro měsíc a půl, ale už se vyřešilo a je pryč. O to víc jsem však v očekávání. Chci mít co nejlepší kemp a podle toho uvidím, co dál.“

Jak daleko se vidíte od prvního startu v NHL?

„Hrozně těžko říct. Snažím se dělat, co můžu, makat, co to jde. Prostě doufám, že šance přijde a já se jí chytím.“

Konkurence v zámoří je obrovská, rok od roku roste. Jak těžké je procpat se do nejvyššího patra a co myšlenky na případný návrat do Evropy?

„Myšlenky na Evropu nejsou vůbec. Fakt chci o NHL zabojovat, udělám všechno, aby to vyšlo. Ve Vegas jsou skvělí starší kluci, s Tomášem Hertlem trénuju, se vším mi pomáhá. Moje úsilí dostat se nahoru je maximální.“

Na kempu reprezentace jste si to s Hertlem hezky strkali. Co kdyby se lehce přimluvil?

(usmívá se) „Jo, dělali jsme si srandu, že by to určitě bylo fajn. Ale ne, ukáže se na předsezonním kempu.“

K sobě do české party přibíráte Matyáše Šapovaliva, jenž skončil s juniorským hokejem vítězstvím v Memorial Cupu a bude se s vámi prát na farmě v Hendersonu. Těšíte se na něj?

„Určitě. Vždycky je fajn venku mít někoho, s kým můžete pokecat česky. Zvlášť když jste tam přes celý rok sám, všechny hokejové věci se líp řeší ve dvou. Můžete chodit společně na obědy, na golf a pořád jste ve své partě.“

828 Tolik tisíc dolarů ročně by Jakub Brabenec pobíral, pokud by působil ve Vegas Golden Knights, s nimiž má od loňska platnou tříletou smlouvu.

Henderson je součástí metropole Las Vegas, jak spolu oba kluby fungují a kooperují?

„Henderson je zhruba půl hodiny od tréninkové arény Vegas, což je skvělé v případě, kdy máte například svůj trénink na farmě a po něm přijde call up od Golden Knights. Nasednete do auta a za chvíli jste tam, což je proti řadě ostatních týmů v NHL velká výhoda.“

A dohlédnou oči hlavního kouče Vegas do Hendersonu? Jde říct, že trenérský štáb Golden Knights má perfektní přehled o vašich výkonech?

„Chodí hodně. Generální manažer dorazí skoro vždycky, trenéři taky dost často. Tohle funguje skvěle, chodí na nás prakticky pořád.“

U Vegas jste pod kontraktem, komunikují i přímo s vámi úzce, anebo se dozvídáte jejich pohledy z doslechu?

„Většinou to funguje tak, že na každém z kempů mi v posledních dnech poví, co bych měl zlepšit, v čem přidat. Další kolečko následuje při výstupních mítincích po sezoně. Říkají mi, že pro mě je ze všeho nejdůležitější, aby mi drželo zdraví a co nejvíc jsem hrál. Být vyhranej, jak se říká. Protože ten skok z juniorů do chlapského je obrovský. Plus nabrat sílu, což jsme řešili už s hodně lidmi. Ale to přijde i časem.“

80 Tolik tisíc dolarů za sezonu dostane na farmě v Hendersonu.

Co vám Tomáš Hertl radí?

„Co se věcí z ledu týká, pro mě je skvělé vidět z blízka, jak se připravuje a celkově funguje. Hertlík nebo Martin Nečas. Jsou to velcí profíci a mně ohromně pomáhá být jim nablízku. Všechno vidíte, nasáváte, kolikrát vám ani nemusí nic říkat, protože to máte před očima a je na vás, zda si od nich něco vezmete. A já se snažím vzít si všechno, co jde. V podstatě dělám všechno, co dělají oni. Přičemž po nějakém čase se z toho stane automatismus a všechno je tak nějak snazší. Být tady v Říčanech na repre trénincích je paráda, jsem hrozně rád, že se to takhle pěkně vymyslelo. Potkáváte se se všemi kluky ze zámoří a zahrát si proti sobě je neuvěřitelný. My mladší, co tu jsme, si téhle možnosti obrovsky vážíme a jsme za ni vděční.“

A jak se vám míchá do hokejového života táta Kamil, bývalý výborný útočník? Setrváváte stále v úzkém kontaktu?

„Voláme si každý den a po odehraných zápasech mi vždycky řekne svůj názor, připojí radu. Pokaždé mi má co vytknout.“ (usmívá se)

Cítíte, že vás vidí dobře?

„Vidí, vidí. Opravdu jo. Hokej hrál hrozně dlouhou dobu, trénuje malé děti, hokeji velice rozumí. A já jsem rád, že od něj dostávám pravidelně feedback. Pokud vidí nějaký nedostatek, pobavíme se o něm, zároveň umí i pochválit.“

Ještě jste mu neřekl, že jste to dotáhl dál než on? Alespoň co se zámoří týká.

„Nééé, to bych si nikdy nedovolil. On mi to takhle sám podává, ale já to tak rozhodně nevnímám. Táta měl skvělou kariéru v Evropě, chovám k němu velký respekt a rád se od něj učím.“

V dlouhodobějším výhledu si říkáte nebo i stanovujete, že do dvou, tří let byste rád zakotvil pevně v NHL?

„Samozřejmě, že takhle by to nebylo špatné. Když jste v zámoří první rok, vidíte NHL a všechno, co k ní patří, říkáte si, že tohle je fakt jiný svět. Něco, o čem jste jako malý kluk snil a toužil po tom. Pokud jste od NHL krůček, nejradši byste tam naskočil hned a už se nevracel. Já vím, že tomu musím dát čas, zůstat trpělivý, pracovat na maximum. Věřím, že časem se dočkám.“