Krásné gesto od Tortorelly: do kempu Flyers pozval otce zesnulých bratrů

Do tréninkového kempu přišel na pozvání Johna Tortorelly. Guy Gaudreau, otec tragicky zesnulých hokejistů Johnnyho a Matthewa Gaudreauových, se zapojil jako hostující kouč do pondělní přípravy Philadelphia Flyers. „Výborný kouč, s některými mladými hráči tady odvedl skvělou práci,“ chválil hlavní trenér klubu z města v Pensylvánii.

Bratři Gauderauové zahynuli 29. srpna poté, co je den před svatbou sestry při vyjížďce na kolech srazilo auto. K tragédii došlo poblíž jejich domu v okrese Salerm v americkém státě New Jersey, asi 50 kilometrů jihozápadně od tréninkového areálu Flyers ve Vorheesu. Řidič vozidla byl pod vlivem alkoholu.

Johnny patřil k hvězdám NHL, hrál v ní 11 sezon, působil v Calgary a Columbusu. Za USA nastoupil na pěti mistrovstvích světa, včetně letošního šampionátu v Praze. Bylo mu 31 let. O rok mladší Matthew po univerzitě působil v nižších zámořských soutěžích a ve Švédsku. Guy Gaudreau trénoval dlouhá léta mládež v New Jersey. Své syny vedl na střední škole.

„Říkal jsem si, že by bylo ideální ho k nám přivést. Zpočátku váhal a my ho nechali, ať se zařídí podle svého časového plánu. Myslím, že to funguje velmi dobře,“ pravil Tortorella. Včetně toho, že na tréninku Gaudreau starší bouchal hokejkou o mantinel a měl výhrady, jak pověstný trenérský uragán vede trénink. „Vyčetl mi, že jsem na hráče křičel, aby víc bruslili. ‚Máš tady jen tři lajny, kolik myslíš, že ještě můžou přidat?‘ řekl mi. Takže je vidět, že dává pozor. Bylo to dobré,“ usmíval se jindy ostrý kouč Flyers.

S Gaudreauem si povídali i hráči. Po tréninku si s ním všichni podali ruku. „Bylo super ho tady mít,“ pochvaloval si obránce Travis Sanheim. „Myslím, že mu můžeme jakkoli pomoci s tím, co se děje. Doufám, že to bylo dobré i pro něj. Udělal toho pro tuhle oblast a komunitu hodně. Snad si to aspoň trochu užil.“

Tortorella chtěl v pondělí vzít Gaudreaua s Flyers i na přípravný zápas do Montrealu. Ale odvětil, že na takové věci je ještě příliš brzy. Dostal však podrobný časový rozvrh kempu, podle nějž se může zařídit. Trenér Philadelphie doufá, že Gaudreaua do konce kempu ještě potká. Nejlíp s pár cvičeními, která si hráči budou moct vyzkoušet.

„Příští týden uvidíme, jestli ho sem ještě párkrát dostaneme. Ať se toho zúčastní. Nechci, aby sem jen chodil, chci, aby toho byl součástí,“ prohlásil. „Myslím, že to pro něj může být i určitý způsob terapie, když přijde a povede pár cvičení. Už to dělal, je trenér. Bylo skvělé ho tady mít. Uvidíme, jak to dopadne.“

Tragédie bratrů Gaudreauových zasáhla celý hokejový svět. Tortorella se 9. září osobně zúčastnil pohřbu v pensylvánském městě Media. Nikdy neměl možnost se s Johnnym a Matthewem poznat. Ale vzhledem k tomu, že rodina má k Philadelphii tak blízko, je podle něj důležité, aby se cítili součástí organizace Flyers.

„Doufám, že se s rodinou seznámím,“ přál si. „Myslím, že spousta trenérů chce poznat rodinu... Je prostě hrozné, co se stalo. Je to ještě docela čerstvé. Je to tady, je to s námi, venku na ulici. I my se do toho chceme zapojit, chceme pomoci,“ dodal Tortorella.

