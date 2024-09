Vrána už zase pálí za Washington. Trefil se i Ivan, v akci brankáři Škarek a Čajan

Vrána se v 15. minutě prosadil po rychlém přechodu do útočného pásma a svižnou ranou mezi nohy brankáře vyrovnal na 2:2. Zbytek zápasu ale patřil Columbusu. Blue Jackets jasně vyhráli i díky hattricku Adama Fantilliho. Český bek David Jiříček nebodoval. Třetí třetinu v brance Blue Jackets odchytal Pavel Čajan a z devíti střel za svá záda pustil jedinou.

Dallas v přípravě na novou sezonu zvládl i čtvrtý zápas, s Matějem Blümelem v sestavě porazil Colorado 4:2. Úvodní branku Avalanche vstřelil český útočník Ivan, který zakončil pohlednou přesilovkovou akci.

Nečas čekal na první bod v přípravě na novou sezonu jen sedm minut. Český útočník připravil branku pro Josiaha Slavina, který se střelecky prosadil v prvním zápase v dresu Hurricanes. Carolina i díky pětigólové smršti ve druhé třetině vyhrála jednoznačně 8:2. Zápas příliš nevyšel českým obráncům, kteří dostali šanci v dresu Panthers. Mikuláš Hovorka byl na ledě u čtyř inkasovaných branek, Marek Alscher u dvou. Jeden gól poražených dal bývalý útočník Hradce Králové Oliver Okuliar.

Vydařený zápas za sebou má Jakub Škarek, který za dvacet minut neinkasoval a osmi zákroky pomohl New York Islanders k výhře 5:1 nad New Jersey.

Přípravné zápasy NHL:

Detroit - Chicago 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky: 25. Fischer, 33. Tarasenko.

Washington - Columbus 4:8 (2:2, 1:3, 1:3)

Branky: 7. Ovečkin, 15. Vrána, 31. Strome, 52. Chychrun - 11., 26. a 56. Fantilli, 14. Malatesta, 23. Olivier, 35. Pyyhtiä, 59. Sillinger, 60. Olivier. Pavel Čajan odchytal za Columbus 20 minut, inkasoval jednu branku z devíti střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta.

Carolina - Florida 8:2 (1:0, 5:1, 2:1)

Branky: 25. a 32. Jarvis, 7. Josh Slavin (Nečas), 30. Walker, 36. Staal, 40. Roslovic, 53. Carrier, 55. Svečnikov - 37. Okuliar, 45. Greer.

New York Islanders - New Jersey 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky: 3. Karlström, 10. Maclean, 20. Horvat, 23. Foudy, 33. Wahlstrom - 29. Meier. Jakub Škarek odchytal za New York Islanders 20 minut a z osmi střel neinkasoval.

Dallas - Colorado 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky: 5. a 41. Duchene, 25. Seguin, 59. Lind - 24. Ivan, 28. Kelly.

Minnesota - Winnipeg 8:5 (1:1, 7:1, 0:3)

Branky: 2. a 38. Kaprizov, 27. a 33. Eriksson-Ek, 23. Jones, 28. Zuccarello, 29. Öhgren, 40. Chusnutdinov - 11. Perfetti, 25. Appleton, 46. Čibrikov, 58. Yager, 59. Barron.

Vegas - Utah 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Branky: 35. Pietrangelo, 38. Eichel, 47. Dorofejev, 47. Kolesar, 57. Barbašev - 28. Carcone, 37. McGregor.

Seattle - Vancouver 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. Tolvanen, 19. Montour, 24. Winterton - 37. Myers.