ONLINE: Devils - Buffalo. Druhá show v Praze (asi) bez Paláta. Šance pro Kulicha?

Národní hokejová liga zahájila novou sezonu představením v Praze, úvodní show ale pokračuje. Hokejisté New Jersey se po výhře 4:1 nad Buffalem od 16.00 opět představují v O2 areně. Vše ale nasvědčuje tomu, že se Devils budou muset obejít bez české hvězdy. Útočník Ondřej Palát zřejmě nenastoupí. Dočkat by se ovšem mohl jiný Čech. Jiří Kulich chyběl na ranním rozbruslení, kterého se účastní hráči Sabres, s nimiž se nepočítá do zápasu. Znamená to velké představení mladého střelce před domácím publikem? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.