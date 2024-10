Insider z USA: Jágrovy góly jsou tu v TV. Světový pohár? Nový začátek

Devět zápasů NHL v Praze. Po Stockholmu v rámci Evropy nejvíc. Češi milují hokej a NHL si zase oblíbila naše hlavní město. Jak se v zámoří dívají na start jejich soutěže právě ve středu Evropy a jak silný je odkaz Jaromíra Jágra ve Spojených státech? „Absolutní legenda. Kdekoli by se objevil v USA a Kanadě, poznali by ho,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz legendární americký žurnalista Dan Rosen píšící pro oficiální web ligy NHL.com, jehož sleduje na sociální síti X přes 145 tisíc fanoušků.

Dan Rosen ví, co se kde v rámci nejslavnější hokejové ligy světa šustne a sám má silný hlas. Proto také nechyběl v Praze při startu nynějšího ročníku NHL. Realizoval zde také rozhovor s Jaromírem Jágrem , který se mu na své poměry poměrně otevřel. Přestože slavné číslo 68 odehrálo svůj poslední zápas v zámoří 1. ledna 2018, jeho odkaz za oceánem stále silně rezonuje. I díky jeho návratu do Pittsburghu, kde Penguins české legendě vyvěsili dres s číslem 68.

V českém hokeji neexistuje významnější hokejové jméno. Jak se dnes na Jaromíra Jágra dívají ve Spojených státech?

„Jako na velkou legendu, o tom není pochyb. Bylo pro něj zadostiučiněním, když vyřadili v Pittsburghu jeho dres. Kdyby se dnes objevil kdekoli v USA a Kanadě, lidé by jej poznali, obzvláště hokejoví fanoušci. A myslím, že i u něj doma v Česku jsou všichni ohromeni, že ve svých 52 letech stále hraje.

V Pittsburghu šla Jágrova „68“ ke stropu haly. Našel se ještě někdo, kdo mu vyčítal po návratu z Ruska příchod k rivalovi z Philadelphie?

„Určitě ne, speciálně potom, co se vrátil do Pittsburghu a Penguins jej znovu přivítali u sebe. Sám mi tady v Praze při rozhovoru říkal: ´Poslouchej, když jsem se vrátil a nechal si vyřadit číslo, uvědomil jsem si, kdo jsem. Jsem Pittsburgh Penguin.´ Fanoušci ho tam nikdy nepřestali milovat. Myslím, že ten příběh pochopili. Už předtím odešel do Washingtonu, mezi ním a Pittsburgem byla pauza a pak se vrátil. Hrál ještě za Philadelphii, New Jersey, Rangers, na Floridě, v Calgary... Působil v různých devíti týmech NHL. Nemyslím si, že by v Pensylvánii šlo o nějaký problém mezi fanoušky Penguins a Flyers. Lidé ho milují, byl přece legendou NHL. Když se podíváte zejména na videa z počátku 90. let, je jasné, jak výjimečný byl – a ten mullet, to byl jeho charakteristický styl.“

Vědí v USA, že stále hraje hokej?

„Ano, ví se o tom. Můžu vám říct o tom příběh, když jsem tady mluvil s Jaromírem. Navštívil jsem zápas Kladna. Byl skvělý zážitek, jak hraje. Fanoušci v Severní Americe bezesporu mají přehled o tom, co dělá. Když dá gól, hned se to u nás objeví ve zprávách v televizi, novinách i na internetu. Přece jen v Americe nevidíte 52letého chlápka hrát profesionálně hokej. Hraje ho tady, což je úžasné.“

Viděl jste českou extraligu na vlastní oči. Je nějakým způsobem porovnatelná s NHL?

„Nemyslím si. U vás je tempo hry o dost pomalejší, což podle mě souvisí s hřištěm, které je u vás širší. To vytváří rozdíl. Kvůli tomu je u vás na širším ledě méně fyzické hry, to má velkou roli. Zrovna v pražské O2 areně je led užší, takže je hra fyzičtější. Bylo pro mě zajímavé sledovat zápas u vás a uvědomit si, že tam nebyly žádné tvrdé střety ani fyzické momenty. Je to hodně o dovednostech a rychlosti. Bylo to sice vzrušující, ale tempo ani dovednosti hráčů nebyly na úrovni NHL. Nejlepší hráči, kteří chtějí hrát na nejvyšší úrovni, jsou zkrátka v NHL. David Pastrňák je ten příklad. Lídr na top levelu.“

MS je i v Americe skvělá věc, ale...





A co si Američané myslí o českém hokeji?

„Že je vynikající. Češi nedávno vyhráli mistrovství světa a vaši fanoušci jsou neuvěřitelní. Mluvil jsem tady s někým, kdo hrál u vás na nižší úrovni a říkal, že po nějakou dobu zájem o hokej u vás opadal, ale teď se pomalu vrací. Navíc máte hráče jako Pastrňák, kteří pomáhají vrátit zájem o hokej.“

Češi milují mistrovství světa a olympijské hry. Platí to i o lidech v Severní Americe?

„Samozřejmě, že šampionát je skvělá věc, ale Stanley Cup je u nás stále považován za vrchol, to je skutečně velká věc, přestože získat titul mistrů světa má rovněž obrovský význam. Mluvil jsem v Praze s několika kouči z NHL, kteří zde vedli trenérský seminář a Todd McLellan mi řekl, že není překvapením, jak kvalitní český hokej je a že bude růst a dál se zlepšovat, protože zejména na mládežnické úrovni máte velmi oddané trenéry. Na semináři, který vedli McLellan a Jay Woodcroft, bylo 350 trenérů. To je velké číslo a všichni pocházeli z nižších úrovní hokeje: od trénování jedenáctiletých dětí až po národní tým.“

NHL nepozvala český tým na Světový pohár. Byla to chyba?

„Je to turnaj čtyř zemí a jak to bylo nazváno podle slov Garyho Bettmana a Billa Dalyho (komisaře a zástupce komisaře NHL), šlo o představení začátku mezinárodního hokeje na nejvyšší úrovni. Hlavními událostmi by měly být pravděpodobně olympijské hry a Světový pohár. Pokud vše půjde podle plánu, Světový pohár by se měl konat až v roce 2028, přičemž bude sladěn s harmonogramem zahrnujícím olympijské hry a mistrovství světa, které by se mělo konat každé dva roky. Takže olympiáda v roce 2026, Světový pohár v roce 2028 a další olympiáda v roce 2030. Myslím, že postupně se zapojí více zemí, ale zatím chtěli jen něco začlenit do kalendáře, co vzbudí největší zájem.”

Mezinárodní hokej je pro Evropany důležitý, naopak často mi přijde, že pro Američany reprezentační konfrontace není něco, na co by jim záleželo…

„Musíte si uvědomit, že mistrovství světa se koná ve stejnou dobu jako play-off Stanley Cupu. Fanoušci jsou v té době plně soustředěni na své týmy, že? Když jejich tým vypadne, začnou sledovat mistrovství světa, hlavně pokud tam mají hráče. A ano, jde i o národní hrdost. Ale pokud mluvíme o olympijských hrách, zájem je nepopiratelně vyšší. Olympiáda má v Kanadě a USA stejný význam jako ve Švédsku, Švýcarsku a Finsku – je to velká událost. Pamatuji si olympiádu v roce 2010, kdy byl zápas o zlatou medaili mezi USA a Kanadou obrovskou událostí.“

Česko jako zajímavý trh pro NHL





Česká republika má jen okolo deseti miliony obyvatel. Jde o významný trh pro NHL?

„Kolikrát zde NHL už byla? Už třikrát až čtyřikrát a vždy to mělo úspěch. Je to tedy velmi zajímavý trh. Myslím tím, že tady je o tento sport a NHL velký zájem.”

Jak start NHL mimo Severní Ameriku berou samotné kluby a lidé z vedení soutěže?

„Týmy si to opravdu užívají. Je to zajímavá a jedinečná forma přípravy na sezonu. Speciálně pro Buffalo, které bylo v Evropě téměř dva týdny, například v Mnichově. Hráči to oceňují, protože se tím dostanou do tempa, pomůže jim to stmelit tým a budovat vztahy. To je podle mě klíčové. Zároveň stále probíhají předsezonní zápasy doma, což znamená, že týmy mohou hrát v pátek odpoledne na východním pobřeží a hned v sobotu ráno znovu. A to je důležité, protože jsou to zápasy, kde už jde o body. Tento formát zvyšuje zájem fanoušků, kteří se stejně jako hráči těší na tréninkový kemp a přípravu před sezonou, ale hlavně chtějí, aby začala skutečná sezona. A teď, když už sezona probíhá, se hraje o důležité body a každý zápas má váhu.”

Snaží se s NHL proniknout i do hokejově exotických oblastí?

„Bill Daly řekl, že před rokem Austrálie byla podle všeho úspěšná a že se tam NHL vrátí. Bylo to pro ně určitě zajímavé. V Londýně v roce 2007 nastoupili Anaheim Ducks proti Los Angeles Kings. Jsou další trhy jako Švýcarsko, Německo, mnoho dalších koutů Evropy a nově také Austrálie. Je z čeho vybírat.“