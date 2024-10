NHL 32°: Rekordmani Crosby s Ovečkinem. Skvělý start Dostála

Zámořská hokejová soutěž je v plném proudu. V pátek to budou dva týdny od zahajovacího utkání v Praze, které měli na svědomí Buffalo a New Jersey. A za tu dobu bylo v NHL k vidění několik pikantností. Ovečkin se zařadil po bok Jágra či Howea. Favoritům na západě se nedaří. Povedený vstup do sezony zažívají Češi i Slováci.

1° - Steven Stamkos se zatím hledá

Byl to transfer léta. Stamkos opustil Lightning, se kterými se nedohodl na prodloužení smlouvy a podepsal na 4 roky s Predators. Nashville ho pochopitelně uvítalo jako velkou posilu. Jenže Stamkos se zatím hledá. Po třech zápasech stále nezapsal jediný bod. Při hře v plném počtu hráčů byl u dvou inkasovaných gólů a Predators mají na svém kontě taktéž 0 bodů.

Steven Stamkos v útoku na ledě Detroitu • Foto ČTK / AP / Paul Sancya

2° - Start snů pro Dallas. Ale pozor…

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Lepší start do nové sezony si Stars nemohli přát. Je tu ale menší vykřičník. Když Dallas zahájil sezonu stejným způsobem naposledy, do vyřazovacích bojů se nakonec nedostal. Bylo to v sezoně 2020/21, která z důvodu covidu odstartovala až v lednu 2021. Tehdy Stars k postupu chyběly tři body.

3° - Mičkov ihned potvrzuje očekávání

Do sezony vstupoval jako největší favorit na zisk Calderovy trofeje, která se uděluje nejlepšímu nováčkovi sezony. A ruský útočník začal skvěle. V prvním utkání sice ještě nebodoval, ale v následujících dvou duelech vstřelil dvě branky a přidal jednu asistenci. Drží si průměr bod na zápas. Má své místo na první přesilovce a patří k nevytěžovanějším útočníkům Flyers.

4° - Liga vzpomíná na Gaudreauovy

Zahajovací zápasy jednotlivých týmů na domácí půdě se nesou v duchu vzpomínek na Johnnyho Gaudreaua a jeho bratra Matthewa, kteří v létě tragicky zahynuli. Nejdojemnější chvilky se odehrály v Calgary a následně v Columbusu. Blue Jackets samotné utkání zahájili pouze se čtyřmi hráči na ledě. Levé křídlo zůstalo opticky prázdné. Každý však věděl, že duchem je zde přítomen právě Johnny Gaudreau.

5° - Zmrtvýchvstání Huberdeaua?

Za poslední dvě sezony v dresu Flames byl (a právem) tvrdě kritizován Jonathan Huberdeau. Útočník zabírající 10,5 milionu dolarů v platovém stropu se ani jednou nepřehoupl přes 60 bodovou hranici. Třetí ročník v Calgary ale začal famózně. Ve čtyřech zápasech vstřelil tři branky a na stejný počet gólů asistoval. Nově složenému útoku Huberdeau-Pospíšil-Mantha to zatím klape skvěle!

6° - Další gól od brankáře

Začíná to být snad trendem? Filip Gustavsson, gólman Wild, se v noci z úterý na středu stal už třetím brankářem za poslední dva roky, který vstřelil branku. Minnesota porazila St. Louis 4:1. Švédský gólman se stal 18. brankářem v historii se vstřeleným gólem. A teprve jedenáctým mužem v masce, který skóroval přímou střelou.

7° - Laukovi změna prostředí svědčí

Na výborné výkony z přípravných utkání navazuje Jakub Lauko. Český útočník byl v létě vyrejdován z Bostonu do Minnesoty a změna mu svědčí. Jednak má stabilní místo v základní sestavě a jednak patří k nejdominantnějším hráčům Wild. Aneb když je Lauko na ledě, Minnesota vykazuje 66,3 % v poměru očekávaných gólů pro a proti při hře v plném počtu hráčů. V noci z úterý na středu Lauko také skóroval a stal se prvním českým střelcem Minnesoty po sedmi letech. Naposledy se to podařilo Martinu Hanzalovi.

Český útočník Jakub Lauko střílí první gól v dresu Minnesoty • Foto profimedia.cz

8° - Tahoun Senators je 100% fit

Před dvěma sezonami nasbíral úctyhodných 90 bodů a od Stützleho se očekával další progres. Jenže nepřišel. V uplynulém ročníku německý forvard nasbíral pouze 70 bodů. Vyšlo ale najevo, že od čtvrtého utkání sezony hrál se zraněným zápěstím. Do aktuálního ročníku nastoupil 100% fit a je to vidět při každém jeho střídání. Tim Stützle ve třech dosavadních zápasech nasbíral 6 bodů za tři branky a stejný počet přihrávek.

9° - Ville Husso prohrál gólmanský souboj

Detroit nezačal sezonu ideálně. Po třech duelech má na kontě dva body a trčí na posledním místě Východní konference. Red Wings si alespoň ujasnili brankářskou dvojici. Ville Husso dostal šanci v zahajovacím utkání ročníku proti Penguins. Jenže ze 14 střel inkasoval 4 góly a byl vystřídán. V pondělí se ho pak klub rozhodl umístit na tzv. ‚waiver list‘. Žádný jiný tým o něj zájem neprojevil, a tak byl finský brankář poslán na farmu. V hlavním týmu zůstali Cam Talbot a Alex Lyon.

10° - Crosby desátým v historii NHL

Penguins v noci ze středy na čtvrtek porazili Buffalo 6:5 v prodloužení. Zápas patřil dvěma legendám. Sidneymu Crosbymu a Jevgenij Malkinovi. Kapitán Penguins v utkání zapsal svůj 1600. bod v kariéře a stal se teprve desátým hráčem v historii NHL, kterému se podařilo tento milník zdolat.

11° - Denver – město MVP

Po fanouškovské stránce zřejmě nikdo jiný nezažívá úžasné roky jako fanoušci týmů z Denveru. Colorado Avalanche získali Stanley Cup na jaře 2022. O rok později ovládli Denver Nuggets basketbalovou NBA. A ve městě se nyní nacházejí i nejužitečnější hráči obou lig za poslední sezonu. Nathan MacKinnon byl zvolen MVP (‚Most Valuable Player‘) v hokeji, Nikola Jokić v basketbale. Když Avalanche zahajovali sezonu, proběhl ceremoniál s individuálními trofejemi. A Hartovu trofej, která se uděluje neužitečnějšímu hráči sezony v NHL, přinesl MacKinnonovi právě Jokić.

12° - NHL mládne a mládne

Neuběhly ani dva týdny od startu sezony a v akci bylo už 43 nováčků v poli a dalších 5 se objevilo mezi tyčemi. Jenom další důkaz toho, jak NHL poslední roky mládne. Kanadskému bodování mladíků momentálně vévodí Logan Stankoven z Dallasu, který ve 4 zápasech nasbíral 5 bodů. Opomenout ale nelze ani zadáka Seamuse Caseyho z New Jersey se 4 body po 6 duelech. Podle očekávání bude boj o trofej pro nejlepšího nováčka sezony vyrovnaný.

13° - Dosavadní TOP výkon sezony

Rasmus Andersson zažívá výborný začátek sezony. Zazářil především proti Oilers. Odehrál více než 24 minut a nasbíral 3 body (1+2). Podle modelu GameScore, který vymyslel Dom Luszczyszyn z The Athletic, se jednalo zatím o nejlepší představení hráče v jednotlivém zápase sezony s hodnotou 6,18. Pomohlo i to, že Andersson byl při hře pět proti pěti na ledě u třech vstřelených gólů a žádného inkasovaného.

14° - Návrat jako z říše snů pro českého útočníka

Na svoji šanci si musel počkat. V prvním utkání byl Jakub Vrána pouze zdravým náhradníkem. V dalším utkání už ale šanci dostal a lépe ji využít nemohl. Ihned v prvním střídání po 43 sekundách ledě totiž skóroval! Pomohl Washingtonu k vítězství 4:2 nad Golden Knights.

15° - Brady Skjei je zatím tragický

Nashville v létě investoval nejen do Stamkose. Za 49 milionů dolarů přivedl zadáka Bradyho Skjeiho, kterému vypršel kontrakt s Hurricanes. Predators se libovali, že Skjei v roli obránce číslo dvě (za Romanem Josim) bude excelentní a pomůže týmu k lepším výsledkům. Opak je ale zatím pravdou. Skjei předvádí až odstrašující výkony. Například při prohře s Detroitem 0:3 byl u dvou inkasovaných gólů při hře v plném počtu hráčů.

16° - Montembeault jedničkou Kanady?

Brankář Montrealu na jaře odmítl účast na MS v České republice. Rád by ale Kanadu reprezentoval na turnaji 4 národů, který se koná v únoru 2025. Šance je. Jestli totiž má někde hokejová země slabinu, pak je to brankoviště. A Sam Montembeault začal sezonu výborně! Ve třech zápasech pochytal více než 6 gólů oproti očekávání. Momentálně je společně s Jordanem Binningtonem největším favoritem na post jedničky.

17° - Ovečkin ve výjimečném klubu

Ruský kapitán Washingtonu zapsal 700. asistenci v NHL. Stal se teprve šestým hokejistou v historii NHL, který během své kariéry vstřelil minimálně 700 gólů a na stejný počet branek přihrál. Ve výjimečné šestici ho doplňují Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Gordie Howe, Marcel Dionne a Phil Esposito.

Alexandr Ovečkin útočí na střelecký rekord NHL • Foto Profimedia.cz

18° - Nová SUPERlajna?

Ofenziva Vegasu sice na papíře oslabila, ale zdá se, že hlavní trenér Bruce Cassidy se svými asistenty namíchal správný mix. První útok ve složení Barbašev-Eichel-Stone totiž exceluje! Při hře v plném počtu hráčů společně odehráli necelých 50 minut a byli už u 7 vstřelených a 3 inkasovaných gólů. Eichel se Stonem nasbírali shodně 8 bodů, ruský parťák o bod méně.

19° - Slovenský útočník míří k životní sezoně

V uplynulém ročníku si Martin Pospíšil odbyl debut v NHL. V dresu Calgary odehrál 63 zápasů a nasbíral 24 bodů. Trenéři si pochvalovali jeho přístup a snahu při každém střídání. I proto dostal nyní šanci na centru mezi Huberdeauem a Manthou. A po čtyřech utkáních má na svém kontě už 5 bodů (1+4) a musel by se stát menší zázrak, aby nepřekonal cifru z minulé sezony.

20° - Dostál jedničkou Ducks

Český šampion pokračuje ve skvělých výkonech z mistrovství světa. V nové sezoně NHL má za sebou dvě utkání a v obou zapsal vítězství. Vychytal téměř 3 góly nad očekávání a upevňuje si tak post jedničky v Anaheimu. Jeho konkurent John Gibson je nyní navíc zraněný, takže pro českého rodáka jedinečná šance ukrást si brankoviště konečně pro sebe.

Lukáš Dostál hájí v NHL branku Anaheimu • Foto ČTK / AP / Godofredo A. Vásquez

21° - Reinhart válí i bez Barkova

Reinhart v létě prodloužil kontrakt s Panthers na dalších 8 let, přičemž v platovém stropu zabírá 8,625 milionu dolarů. A ihned potvrzuje, že si ty peníze rozhodně zaslouží. V pěti utkáních vstřelil 4 branky a na další 4 asistoval. A to i přesto, že mu z útoku kvůli zranění vypadl parťák a špičkový centr Aleksandr Barkov.

22° - Další sezona bez play off?

Buffalo se naposledy dostalo do play off na jaře 2011 a nevypadá to, že by tento půst měl být přerušen. Sabres mají za sebou pět utkání a vyhráli pouze jediné. V noci ze středy na čtvrtek získali třetí bod za prohru v prodloužení s Pittsburghem. Výkony Buffala navíc nejsou zrovna dobré. Pokud chce tým okolo kapitána Rasmuse Dahlina pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů, musí rapidně (a ihned) své výkony zlepšit.

23° - Matthews konečně skóroval

V zámořské soutěži debutoval v říjnu 2016. A nikdy se nestalo, aby ani jednou neskóroval v prvních čtyřech zápasech sezony. Nechybělo moc a mohlo se tak stát nyní. V prvních třech utkáních totiž Matthews, nový kapitán Maple Leafs, vyšel naprázdno. Nakonec tento negativní rekord nepřipustil. V noci ze středy na čtvrtek se prosadil proti Los Angeles a pomohl Torontu k vítězství 6:2.

24° - Povedený začátek Slafkovského

Slovenský útočník předváděl ve druhé polovině uplynulé sezony dobré výkony. A zdá se, že se vzrůstajícího trendu nechce ustoupit. V aktuálním ročníku má na svém kontě už 4 body (1+3) po 4 zápasech. Opět nastupuje po boku Nicka Suzukiho a Cole Caufielda. Společně byli na ledě při hře v plném počtu hráčů u 4 vstřelených a 2 obdržených gólech.

Slovenský hokejový talent Juraj Slafkovský skládá maturitní zkoušku • Foto Profimedia

25° - Hellebuyck pokračuje ve výborné formě

Když vezmeme v potaz pouze základní část, nenajdete v NHL lepšího brankáře za posledních pět let. Connor Hellebuyck odvádí v brance fantastické výkony. V aktuálním ročníku zasáhl do třech utkání a pochytal 6,34 gólů nad očekávání. Pokud by toto tempo udržel po celou sezonu, odnesl by si už třetí Vezinovu trofej, která se uděluje nejlepšímu gólmanovi sezony. Ale samozřejmě stále je teprve jen začátek sezony…

26° - Guenther vévodí střelcům

Když 21. září oznámil Utah předčasné prodloužení smlouvy s Dylanem Guentherem na osm let za 7,143 milionu dolarů ročně, většina fanoušků nechápala. Jednadvacetiletý útočník ale ukazuje, proč mu Utah tolik důvěřuje. Po 5 zápasech má na svém kontě už 5 branek a 1 asistenci. Guentherův kontrakt má potenciál patřit brzy mezi největší krádeže (z pohledu klubu) v rámci celé NHL.

27° - (Ne)šťastný začátek Celebriniho

Jednička draftu 2024 má za sebou debut v NHL. Macklin Celebrini se uvedl fantasticky. V zápase proti St. Louis Blues odehrál necelých 18 minut a vstřelil gól a na další přihrál. Jenomže další den byl zapsán na listinu zraněných hráčů a San Jose Sharks tak nyní nemohou s jeho službami počítat.

28° - Sandersom elitním obráncem?

Jake Sanderson nedostává kredit, který by si zasloužil. Už minulý ročník patřil k nejlepším obráncům sezony, čehož si ale příliš fanoušků nevšimlo vzhledem ke špatným výsledkům Senators. Vedení klubu si je kvalit amerického obránce dobře vědomé. Proto je Sanderson nevytěžovanějším hráčem týmu. V průměru na zápas odehraje 26 minut a 23 sekund. V dosavadní sezoně jsou vytěžovanější pouze Josi, Q. Hughes, Sergačjov a Carlson.

29° - Favoriti na západě spí

Colorado, Edmonton, Vancouver. Před sezonou (a stále i nyní) jedni z největších favoritů na Stanley Cup. Začátek ročníku jim ale nevychází. Oilers mají po čtyřech zápasech na svém kontě pouze dva body. Canucks taktéž, jen odehráli o zápas méně. A Avalanche? Zahájili sezonu čtyřmi prohrami. Nikdy v historii NHL se nestalo, aby Stanley Cup vyhrál tým, který z prvních čtyřech zápasů sezony nezískal ani bod.

30° - Malkin prvním Rusem

Jak jsme zmiňovali, středeční duel Penguins a Sabres patřil především Crosbymu a Malkinovi. Ruský útočník v utkání zapsal 500. Gól v NHL. O čtyři dny dříve proti Torontu se mu podařilo nahrát na 800. gól. Stal se 34. hráčem v historii, kterému se podařilo této mety dosáhnout. Je však ale teprve prvním Rusem! Ano, před Malkinem se to nepodařilo ani takovým velikánům jako Dacjuk či Fjodorov.

Je dost možné, že ruský útočník Jevgenij Malkin v nové sezoně NHL už nebude hrát za Pittsburgh • Foto profimedia.cz

31° - Šesťjorkin a Lafrenière blízko nových smluv?

Chris Drury, generální manažer Rangers, má plné ruce práce. Tím ale nemyslíme sledování zápasů svých svěřenců. Nýbrž jednání s agenty Igora Šesťjorkina a Alexise Lafrenièreho ohledně nových kontraktů. Ruský brankář je údajně blízko prodloužení smlouvy na dalších 8 let, přičemž by v platovém stropu měl zabírat okolo 12,5 milionu dolarů. Lafrenière by měl prodloužit taktéž na 8 let, přičemž ročně si vydělat něco málo přes 8 milionů.

32° - Verhaeghe prodloužil s Panthers

Hezčí dárek na novou sezonu si Carter Verhaeghe nemohl přát. Těsně před začátkem úvodního zápasu sezony proti Bostonu totiž podepsal prodloužení smlouvy s Floridou. S vedením Panthers se domluvil na osmileté spolupráci za 7 milionů dolarů ročně. Obhájci Stanley Cupu tak nyní mají alespoň do léta 2030 pojištěného Barkova, Tkachuka, Reinharta, Lundella a Forslinga.