Nejhorší start v historii! Posílený Nashville tápe, v noci proti Pastovi

Ambiciózní partička kolem kapitána Romana Josiho zůstala ve startovním bloku a stále čeká na výstřel. Predators zatím nekoušou, jak jim název velí. Zkroceni byli už v pěti zápasech. Po nejhorším vstupu do sezony v klubové historii znějí městem country jen velmi pochmurné tóny, do pozitivna se ale mohou změnit v nočním utkání s Pastrňákovým Bostonem. „Jsme z toho extrémně zklamaní a frustrovaní. Celé to padá na mě a jiné klíčové hráče. Máme být motorem týmu, ale my nenacházíme způsob, jak vyhrát,“ sype si popel na hlavu klíčový centr Ryan O'Reilly.

Tak mizerný začátek hokejisté Nashvillu nezažili ani v době, kdy pětkrát za sebou neúspěšně usilovali o play off. V sezoně 2002/03 celek s Tomášem Vokounem či Martinem Eratem na soupisce poprvé zvítězil až v osmém utkání, předtím ale dokázal uklofnout body za remízu a dvě prohry v prodloužení.

Nyní je to daleko horší. Svěřenci kouče Andrewa Brunetteho na první zápis stále čekají, nepomohly ani čtyři zápasy v domácím prostředí. Predators podlehli Dallasu, Seattlu, Edmontonu a dvakrát Detroitu.

„Takový začátek v kariéře nepamatuju,“ naříká šampion NHL z roku 2019 Ryan O'Reilly. „Neumím si to vysvětlit, je to zklamání. Ve velkých chvílích nemáme konzistentní výkony. Z nedostatku snahy to ale určitě není, ještě prostě nejsme dostatečně propojení. Někteří kluci věci dělají, jiní zase ne. Když se od naší hry odkloníme úplně, přijdou chyby a rázem jsme pod tlakem,“ nechápe trenér Brunette.

Přitom nabitou nashvillskou soupisku byste čekali v úplně jiných vodách. Generální manažer Barry Trotz v létě odmítl další konec v 1. kole play off, proto zlanařil to nejlepší, co bylo k dispozici. Do svého stroje sehnal opravdu vytuněné součástky.

Novou smlouvu podškrábnul brankář Juuse Saros, z Vegas dorazil nejužitečnější hráč play off 2023 Jonathan Marchessault a obranné řady posílil Brady Skjei. Největší pozornost ale upoutal podpis kanadského kanonýra Stevena Stamkose. Ikona Tampy Bay změnila dres vůbec poprvé v kariéře. Jenže i ona zatím tápe.

Čtyřiatřicetiletý útočník se na premiérový bod načekal do pátého utkání, kdy v přesilovce srovnal na 2:2. Detroit však rychle zareagoval, zvítězil 5:2 a fanouškům ve žlutých dresech znovu zůstaly jen oči pro pláč.

Sami si říkají: „Co se to děje?“ Servítky si s Nashvillem nebere ani místní tisk. Co naplat, že z celé NHL má vůbec největší průměrný počet střel na bránu, když skóroval jen desetkrát. Produktivita značně pokulhává, bod na zápas si zatím drží jen švédský křídelník Filip Forsberg. „Je to těžké. Nemůžeme si pořád dokola říkat, že je to OK, protože tam byla snaha a měli jsme hodně střel. V určitém okamžiku prostě musíme být produktivní, bez toho to nepůjde,“ má jasno Stamkos.

Na paniku je ještě brzy, nicméně důvodů k zamyšlení je celá řada. I McDavidův Edmonton se v minulé sezoně rozjížděl pomalu, v prvním měsíci vyhrál jen dvakrát z dvanácti utkání. Poté však ukončil spolupráci s koučem Jayem Woodcroftem, povolal Krise Knoblaucha a rázem bylo veseleji. Kanadskému týmu utekl Stanley Cup až v sedmém duelu finálové série s Floridou.

„Ve své kariéře jsem už byl součástí několika sérií porážek, ale že bych pamatoval takový začátek? To asi ne. Máme skluz, není to dobré, ale věřím, že prvním vítězstvím se chytneme,“ doufá mazák Luke Schenn.

Další šanci budou mít Predators už v noci na středu, kdy od 02:45 našeho času přivítají Bruins. Pastrňáka a spol. ale porazili jen dvakrát za posledních pět let, tři utkání v řadě navíc Bostonu doma nedali ani gól.