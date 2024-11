NHL ONLINE: Palát proti Draisaitlovi v Edmontonu. Dostane šanci Rittich?

Program NHL v noci pokračuje dvěma duely. Los Angeles letí do Nashvillu, jemuž se v aktuálním průběhu příliš nedaří. Postaví se do brány Kings po čtyřzápasovém půstu český gólman David Rittich? Ondřej Palát z New Jersey Devils se vydává na utkání do Edmontonu, kde se snaží přelstít Leona Draisaitla a jeho družinu. Zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.cz.