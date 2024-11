NHL ONLINE: Mrázek čelí Laukovi, Palát vs. Rutta. Gudas proti Columbusu

Konec dalšího hokejového týdne nabízí tři zápasy NHL s českými hokejisty v akci. Petr Mrázek by měl nastoupit v brance Chicaga do utkání proti Minnesotě, za kterou hraje Jakub Lauko. Ondřej Palát v dresu New Jersey hostí San Jose s obráncem Janem Ruttou. Kapitán Anaheimu Radko Gudas vede svůj tým do duelu s Columbusem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.