NHL ONLINE: Kulich hostí Mrázka, Boston bez Pasty. Nečas proti Palátovi

Po krátké vánoční pauze se do akce vrací i Národní hokejová liga rovnou s osmi zápasy. Boston Bruins nastupují v Columbusu, zřejmě však bez Davida Pastrňáka, který minulý duel nedohrál. Buffalo, za které hraje Jiří Kulich, se proti Chicagu (Petr Mrázek) pokusí přidat další výhru po sedmigólové demolici New York Islanders. Martin Nečas v dresu Caroliny startuje v New Jersey, které hájí Ondřej Palát. Tomáš Hertl jako hráč Las Vegas se představuje v pikantním souboji na ledě svého bývalého klubu ze San Jose. V akci jsou také David Kämpf (Toronto), Radek Faksa (St. Louis) či Ivan Ivan (Colorado). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.