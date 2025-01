NHL ONLINE: Drama Bostonu na Floridě, Pastrňák 2+1! V akci i další Češi

Nabitý program NHL v noci ze sobotu na neděli nabízí 15 zápasů. Začalo se už večer, Boston porazil v dramatickém zápase Floridu 4:3 po prodloužení. David Pastrňák zapsal bilanci 2+1 včetně rozhodující trefy pár sekund před koncem, Bruins uspěli po šesti porážkách. Ondřej Palát hostí s New Jersey svůj bývalý tým Tampu Bay. Anaheim s kapitánem Radko Gudasem a brankářem Lukášem Dostálem vyráží do Philadelphie,Tomáš Hertl přivítá New York Rangers. Střet hvězd svých generací Connora McDavida a Connora Bedarda ukáže souboj Edmontonu s Chicagem. ONLINE přenos ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.