Klenot Nečas v ráži. Zářil třemi body, chemie s MacKinnonem je stále lepší

Byl to jeho nejlepší zápas po příchodu do Colorada. Martin Nečas přispěl dvěma góly a asistencí k vítězství Avalanche na ledě Calgary 4:2. „Mám kolem sebe úžasné spoluhráče. Je to pro mě důležité, protože si můžu na ledě dovolit víc. Postupně si budujeme stále lepší chemii,“ řekl po utkání 26letý útočník, který byl vyhlášen první hvězdou utkání. V sedmi startech od výměny z Caroliny si připsal už osm bodů.

Po trejdu se zase dostal do ráže, ve které byl po velmi ostrém startu do sezony. Změna ovzduší mu prospívá. Martin Nečas zažil v dresu Avalanche bodově nejvýživnější večer. Po třech měsících zažil večer, kdy skóroval dvakrát a připsal si aspoň tři body. Naposledy se mu to povedlo 17. listopadu s Carolinou proti St. Louis.

V Calgary byl nejprve na začátku akce, po níž se prosadil Artturi Lehkonen. Další dva zásahy obstaral sám. Nejprve v přesilovce tečoval ránu Nathana MacKinnona a osmnáct sekund před koncem prostřední části zvýšil na 3:1 pro Avs. V 53. minutě se z brejku pohotově trefil nad lapačku Dustina Wolfa.

„Byl to rychlý protiútok, snažil jsem se gólmana překvapit. Jsem rád, že se mi to povedlo. Dostal jsem krásnou přihrávku a soustředil se pouze na to, abych dobře zakončil,“ popisoval Nečas.

Nečas zářil proti Calgary (2+1). Byl vyhlášen první hvězdou zápasu Video se připravuje ...

„Nešlo úplně o úmysl, spíš jsem se snažil uklidit puk do bezpečí. Ale jsem nadšený, že to vyšlo tak skvěle,“ přiznal obránce Sam Malinski, který předtím odpálil puk z vlastního pásma o mantinel a ten po odrazu skončil přesně na holi Martina Nečase, který číhal ve středním pásmu za zády obránců Flames.

„Rozhodně se cítím trochu líp, dostávám se do šancí. A když mi to tam takhle napadá, je to skvělý pocit,“ řekl Nečas. „V Carolině jsem hrál dlouho, takže být v novém týmu bylo ze začátku trochu zvláštní. Ale teď už kluky začínám poznávat a jsou skvělí. Rozhodně mě tenhle styl hokeje baví a užívám si to,“ prohlásil Nečas.

Makar: Nečas bude hvězda

Po sedmi střetnutích za Avalanche měl bilanci 3+5, v této sezoně posbíral mistr světa z Prahy celkem 63 bodů (19+44). V produktivitě NHL už se po čtvrtečním duelu tlačil zpátky do nejlepší desítky. Tři body mu scházely na devátého Mikka Rantanena, za nějž ho 24. ledna vyměnili. Finský útočník v šesti zápasech za Hurricanes dal jeden gól a na další nahrál.

„Bude z něj hvězda. Je to na něm patrné na první pohled. Jak mu to hokejově myslí, jak je rychlý. Určitě bylo těžké ztratit Mikka Rantanena, ale zároveň jsme v Martym získali opravdový klenot. Věřím, že poroste a navzájem si ještě víc sedneme,“ chválil po třetí výhře mužstva z posledních čtyř duelů obránce Colorada Cale Makar.

V zápase dal už svůj dvacátý gól sezony. První třetina ze strany Avalanche nebyla dobrá, od druhé dominovali. Hnacím motorem byla jejich dynamická dvojka MacKinnon-Nečas. První z nich si připsal tři asistence, gólem se blýskl Lehkonen, který se nedávno posunul do elitní letky místo Jonathana Drouina.

Jejich souhra na ledě je pro úspěch Colorada klíčová, MacKinnon pomáhá Nečasovi, který navzdory dobrým výkonům čelí velkým očekáváním a nevyhne se srovnávání s Rantanenem. Typově je přitom jiný hráč. Jejich schopnost dostat puk do útočného pásma a vzájemně si vyhovět je klíčová pro nastavení útočné strategie Avalanche.

Od výměny finského střelce využilo Colorado čtyři z dvanácti přesilovek, tedy celou třetinu. „Přijde mi, že si na ledě stále víc rozumí a zvykají si na sebe,“ ocenil trenér Jared Bednar. Před blížícím se startem turnaje 4 Nations Face-Off čeká Avalanche v noci na sobotu ještě těžká zkouška na ledě Edmontonu. „Chceme jít do pauzy v dobrém rozpoložení, takže zabojujeme o vítězství,“ předeslal odhodlaně Nečas.