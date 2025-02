Crosby se zranil, Pittsburgh porazil Rangers i bez něj. Stihne 4 Nations?

„Tvrdě bojují a na nic se nevymlouvají,“ řekl o svém mužstvu kouč Mike Sullivan. „Byl to zápas, který jsme mohli zvládnout. Našli jsme k tomu cestu. Dřeli jsme, kluci si věřili. Někteří se zvedli, brankář chytal dobře. Ale hlavně myslím, že jsme do toho šli, jako ještě nikdy,“ zmínil se.

Penguins vyhráli bez Crosbyho od 11. listopadu 2021. Vítězství v New Yorku sledovali i otcové hráčů, tým zahájil svůj každoroční tatínkovský trip. „Je to mnohem zábavnější a cesta vlakem (na sobotní zápas do Philadelphie) bude mnohem příjemnější,“ řekl gólman Nedeljkovic. „Jak tady na začátku říkal Sully, pivo chutná dobře, ale když vyhrajete, chutná ještě víc. Čeká nás ještě jedna fuška. Dostali jsme se do pozice, kdy se můžeme vyšplhat výš. Doufáme, že se nám to podaří,“ dodal.

„Nikdo z nás si nemyslel, že když jim ti dva chybí, bude to snadný zápas,“ pravil obránce Rangers Adam Fox s odkazem na Crosbyho a Malkina. „Jsou dobře vedení, mají dobrou strukturu. Nikdy není jednoduché proti nim hrát, bez ohledu, kdo je v sestavě nebo ne. V tomhle rozpoložení jsme do zápasu rozhodně nešli. A oni už vůbec ne.“

Crosby naposledy chyběl 7. dubna 2022

Nebyl to vždycky hezký hokej. Penguins byli prvních 40 minut lepším týmem. Dvakrát prohrávali, dvakrát vyrovnali. Všechny tři góly dali během necelých deseti minut druhé třetiny. Ten vítězný obstaral po polovině zápasu v přesilovce Philip Tomasino. V poslední části se hosté spíš drželi zpátky a obětavě bránili. Ani jednou nevystřelili na branku, zatímco Rangers pálili sedmkrát a měli celkem 32 střeleckých pokusů proti dvěma. Ale Pittsburgh došel k vítězství.

Kapitán týmu Crosby naposledy chyběl v sestavě 7. dubna 2022. Po srážce s a Lukem Hughesem a Erikem Haulou odstoupil 37letý útočník z úterního utkání proti New Jersey. Kvůli zranění levého ramena vynechal v pátek duel v Madison Square Garden. Nejistý byl i jeho start v utkání na ledě Flyers, v posledním zápase před přestávkou pro 4 Nations Face-Off. Turnaj čtyř týmů začíná ve středu 20. února a Crosby do něj má vést tým Kanady s céčkem na dresu.

Zprávy se liší, znepokojivé zvěsti zastiňují ty dobré. Crosby se však pokouší o návrat, ve čtvrtek pár lehce trénoval. Zabruslil si s pukem, ale nestřílel. „Jdeme den po dni,“ řekl kouč Pittsburghu Sullivan. „Chodí na ranní rozbruslení, což je povzbudivé,“ uvedl ještě před zápasem v New Yorku.

Analytik stanice Sportsnet Eric Francis oznámil, že se Crosbymu ozval Nathan MacKinnon a požádal ho o aktuální informace. „Myslím, že se mu daří dobře,“ řekl kapitán Colorada. Nicméně dodal: „Vypadá to určitě děsivě. Nechci mu vkládat slova do úst, ale je to velmi, velmi tvrdý jedinec. Doufejme, že všechno bude v pořádku,“ spekuloval MacKinnon.