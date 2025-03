NHL bude zase dělat mrtvého brouka, kritika se jí nelíbí, říká Hašek. Co by dělal v kůži Gretzkyho?

Opět se jasně vymezil proti ruské agresi na Ukrajině. I proti tomu, že NHL nechává dál hrát ruské hráče, čímž dělá velkou reklamu na válku. Ve svém prohlášení, které si můžete přečíst ZDE, mluví olympijský šampion z Nagana i o tom, že na odškodnění Ukrajiny by se částečně měly podílet i ty země, které reklamu na ruskou válku na svém území umožnily. Tedy i Česko. V krátkém rozhovoru mluv i o tom, jakou (ne)čeká reakci od zámořské ligy.

Proč jste se rozhodl napsat takhle zásadní sdělení?

„Nepovažuji to za nic zásadního. Je to stručné prohlášení s popisem dané situace, jak ji cítím. Vzhledem ke své sportovní minulosti jsem veřejnou osobou jak v Evropě, tak v Severní Americe a lidé chtějí znát mé názory. Tak jsem se o ně s nimi podělil. Kdybych to neudělal, speciálně v tomto případě, kdy se jedná o obrovské množství lidských životů a budoucnost Evropy samozřejmě včetně naší země, cítil bych se hodně špatně a vyčítal bych si to.“

Není to poprvé, co jste se proti NHL takhle vymezil. Jaké čekáte od vedení zámořské ligy reakce?

„Jsem si skoro jistý, že NHL bude opět dělat mrtvého brouka. To, že ji dávám vinu za velké množství ztracených a zmrzačených životů, se představitelům NHL samozřejmě nelíbí. Ale zároveň nechtějí jít do jakékoli konfrontace. Na představitele NHL má největší vliv severoamerické prostředí a v něm zatím není vyvíjen dostatečný tlak na zastavení reklamy na ruskou agresivní válku. Většina lidí se tam nedokáže ztotožnit s neznámými kluky, kteří každý den umírají při obraně své země. Jinými slovy, úspěch jejich mužstva je pro ně více než lidský život člověka někde daleko za mořem.“

Jak byste se za současné politické situace zachoval vy, kdybyste byl v kůži Wayna Gretzkyho? Také byste objížděl stadiony a čekal, abyste Ovečkinovi hned po historickém okamžiku pogratuloval?

„Kdybych byl Wayne, tak bych se určitě nechtěl účastnit této obrovské reklamy na ruskou válku a ruské zločiny, která má a bude mít na svědomí obrovské množství ztracených a zmrzačených životů. Veřejně bych lidem vysvětlil, proč se toho nechci a nebudu účastnit.“

Když odhlédneme od politických a dalších souvislostí, co říkáte na to, že Ovečkin překoná Gretzkyho?

„Už jsem k tomu napsal hodně. Jenom zopakuju, že pro mě je lidský život více než jakýkoli rekord. Moc mě mrzí, že pro po sportovní stránce nejlepší hokejovou ligu světa to neplatí. Tohle NHL pravděpodobně nikdy neodpustím.“

