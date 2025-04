NHL ONLINE: Hertl hraje ve Vancouveru proti Hronkovi, Gudas ve Winnipegu. Palát čelí Detroitu

Základní část NHL se pomalu chýlí ke svému konci. Tomáš Hertl s týmem z Las Vegas hraje proti Filipu Hronkovi a jeho Vancouveru, který se už do play off nemá šanci prodrat. Ve stejné situaci je družina Radka Gudase z Anaheimu, Ducks se o bojů o Stanley Cup též nedostanou a v utkání na ledě Jets tak dohrají sezonu. New Jersey s Ondřejem Palátem naopak může být v klidu, utkání proti Detroitu už pro Devils je pouhou formalitou, poté se mohou připravovat na ty nejdůležitější duely. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.