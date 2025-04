NHL ONLINE: Washington i Carolina se mohou přiblížit postupu. Sníží Oilers ztrátu?

Play off Národní hokejové ligy pokračuje třemi zápasy sérií, ve kterých se zatím vývoj ubírá pouze jedním směrem. Hokejisté Washingtonu doma proti Montrealu vybojovali dvě výhry a nyní na hřišti Canadiens touží po další, která by je přiblížila k postupu. Stejně je na tom i Carolina nastupující v New Jersey, za které hraje český útočník Ondřej Palát. V hodně nepříznivé situaci se nachází loňský finalista z Edmontonu. V Los Angeles prohrál tým kolem Connora McDavida oba starty. Dokáže na domácím ledě souboj s Kings zvrátit? ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.