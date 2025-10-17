Předplatné

NHL ONLINE: Hronek s Chytilem startují v Chicagu. Duo českých gólmanů proti San Jose

Český útočník Filip Chytil rozšiřuje svůj úsměv po dalším gólu v dresu Vancouveru
Český útočník Filip Chytil rozšiřuje svůj úsměv po dalším gólu v dresu VancouveruZdroj: ČTK / AP / Tony Gutierrez
Karel Vejmelka se proti Calgary blýskl 19 zákroky
Hokejisté Detroitu na domácím ledě přehráli úřadující šampiony z Floridy
Filip Chytil slaví gól
Hokejisté Utahu porazili Calgary 3:1
5
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejový víkend začíná čtyřmi zápasy NHL i s českými hokejisty v akci. Filipové Hronek a Chytil v dresu Vancouveru se pokouší přidat druhou výhru v řadě na hřišti Chicaga. Jeden z dvojice brankářů Karel Vejmelka – Vítek Vaněček se za Utah představuje proti San Jose. Hraje se také v Detroitu a Washingtonu. V sobotu večer jsou na programu ještě další tři duely. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.054.222.08Detail
LIVE
--Tipsport2.314.062.74Detail
LIVE
--Tipsport2.864.142.21Detail
LIVE
--Tipsport1.74.484.27Detail
LIVE
--Tipsport3.034.311.95Detail
LIVE
--Tipsport2.1542.77Detail
LIVE
--Tipsport2.353.952.51Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů